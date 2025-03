Liptai Claudia elérzékenyülve jelentette be: „Mindig is vágytam arra...”

Sokan meglepődtek, hogy a Televíziós Újságírók Díjátadó gáláján Liptai Claudia nem jelent meg időben, holott a legjobb női zsűritag kategóriában nyerte el az elismerést. A helyszíni fotókon sokáig nem volt sehol, ezért sokan találgattak, vajon mi állhat a távolmaradás hátterében.

Sokan meglepődtek, amikor a Televíziós Újságírók Díjátadó gáláján Liptai Claudia nem jelent meg időben Fotó: Ripost

A válasz egyszerű: Claudia aznap este éppen a Játékszín színpadán szerepelt, ahol a Francia rúdugrás című 18+-os előadásban játszott. A darab 19 órakor kezdődött, és 2 óra 20 perces hosszúsága miatt nem tudott ott lenni a díjátadó elején, ezért nem vonult végig a vörös szőnyegen, és nem vette át azonnal a díjat sem - írja az Origo.

Az előadás után azonban beugrott a gála végére, és átvehette a legjobb női zsűritagnak járó kitüntetést, majd boldogan pózolt is vele a kamerának. A köszönőbeszédét később az Instagramon pótolta, ahol őszintén vallott érzéseiről:

Nagyon ritkán kaptam eddig szakmai díjat az életemben. Mondhatnám, hogy csak a közönség szeretete számít, de akkor nem lennék őszinte. Mindig is vágytam arra, hogy a szakma, legyen az televízió színház vagy a művészetnek bármilyen ága amiben részt veszek, elismerjen. Tegnap este a Játékszínben játszottam és az előadás alatt az imádott kollégáim, otthon pedig Panka, Marci, Ádám velem izgultak, hogy megkapom-e a Televíziós Újságírók Díját.

Aztán jött a hír Forgó Lászlótól, akivel jelenleg is együtt dolgozik A Nagy Duett című műsorban, hogy megnyerte a díjat.

Köszönöm nektek, mert ha nem szerettek, nem néztek, akkor ülnék egy sötét szobában sírdogálva

A 24 óráig elérhető Instagram-sztorijából az is kiderült, hogy az este végén Ördög Nórával és Majkával is közös szelfit készített a díjátadón – így minden fontos pillanatnak részese lehetett, még ha rendhagyó sorrendben is.