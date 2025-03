A Nagy Duett: Dér Heni megszólalt Gáspár Győzőről, szívszorító, amit mondott

Kevesen gondolják a Romantic frontemberéről, hogy annyira szeretne megfelelni az embereknek, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában is ő izgul a legjobban. Dér Heni, aki A Nagy Duett showban Gáspár Győző párja, igyekszik elterelni mentoráltja figyelmét az élő adásokon, de ez nem mindig sikerül.

A Nagy Duett Gáspár Győző számára egyfajta visszatérés, legutóbb is a színpadra borult, amikor kiderült, hogy tovább jutottak Dér Henivel / Fotó: Bors

Nagy Duett: Dér Heni így látja Gáspár Győzőt

Az énekesnő korábban is ismerte a showmant, de a TV2 hét év után visszatérő műsora miatt most szinte minden napját vele tölti. A Nagy Duett műsorában ugyanis ő Gáspár Győző mentora, aki tisztában van vele, hogy mit gondolnak az emberek partneréről. A sztáranyuka élvezi a közös munkát a Romantic együttes sztárjával, akit nagyon megkedvelt a közös próbák és élő adások alatt. De Dér Heni azzal is tisztában van, hogy Győzikében olyan erős megfelelési kényszer van, hogy képes tövig rágni a körmét a műsor alatt, annyira szeretné, ha a családja, a Romantic énekesnői, a nézők és a zsűri is értékelnék és szeretnék azt, amit csinál a színpadon. A második élő show után ezért Dér Heni megható sorokkal vette védelmébe partnerét.

Ismét óriási hálával tartozunk nektek a szavazatokért... Bízom benne, hogy a végén egyre többen megértitek, mit szeretek Gáspár Győzőben. Hagyjátok őt szórakoztatni, nevettetni és egyre boldogabb és kivirultabb lesz, ami sokszorosan visszahat ránk. Kicsit olyan ez, mint az anyaság: a belefektetett energia, fáradtság és türelem meghozza gyümölcsét hatszorosan. Egymással is így kellene bánnunk, sokkal boldogabb lenne a világ… Ha mosolyt csal az arcotokra, már félig sikeresek vagyunk!

– írta Instagram-oldalán az énekesnő.

Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka nem csak a Romanticban állnak Győzike mellett - Fotó: Facebook/Romantic

Völgyi Zsuzsi: „Kutya kötelességünk a stúdióban biztatni Győzőt!”

A 2000-ben alakult Romantic együttes sokadik virágzását éli az elmúlt években. Győzike énekesnő társai nem csak a koncerteken állnak mellette, hanem legutóbb a Nagy Duett stúdiójában is szurkoltak neki a showman feleségével, Beával és nagyobbik lányával, Evelinnel együtt.

„Természetes, hogy elmentünk Katinkával, meg a gyermekeinkkel, hogy ott a helyszínen biztassuk. Ez a fajta élő showműsor még a legprofibb énekesekből is extra izgulást váltana ki, Győző pedig alapból is izgulós. Ezért is kutya kötelességünknek éreztük Katinkával, hogy ott legyünk mellette, örült is nagyon! Egyébként most szombaton Romantic bulink lesz Budapesten a Peaches and Cream-ben, ahol Győző Nagy Duettes produkciót is előad!”