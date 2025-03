Így mi magyarok összeültünk a Kossuth-díjasok díszvacsoráján a Vigadóban. Nagyon hálás vagyok a nemzetközi elismerésekért mint komponista és szövegíró is, pláne most a Rock’n’Roll Hall of Fame Event után, vagy az American Songwriter elismerései után, de ilyenkor, amikor nagyon röviden a szülőhazámban járok, bizony összeszorul a szívem, hogy nekem nem adatott meg, hogy gyönyörű anyanyelvünkön alkothassak