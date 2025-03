Egy egész ország várt már erre a pillanatra: újra táncolni láthatjuk Krausz Gábort és Mikes Annát

Nagyon sokan szokták azt mondani, hogy a táncnál jobban szinte semmi nem gyógyítja a lelket. Amikor ugyanis táncolunk, a zenére, a ritmusra való mozgás során belefeledkezünk a problémáinkba, és a mozdulatsorok elindítják a gyógyulás folyamatát. Talán éppen ezért vállalta két szériával korábban Krausz Gábor a Dancing With the Stars felkérését, akkor ugyanis a mélyponton volt. Még nem tette túl magát a Tóth Gabival való váláson, és úgy érezte, ennél rosszabb már nem is lehetne. A tánc azonban olyat hozott az életébe, amire a legkevésbé sem számított: szerelmet.

Krausz Gábor és Mikes Anna nagyon boldogok együtt

Két évaddal korábban a Dancing With the Stars közönségkedvence egyértelműen Krausz Gábor és Mikes Anna volt. A tévé képernyőjén keresztül is látni lehetett, hogy valósággal izzik a levegő kettejük között, és hogy egy-egy pillantásban is annyi szenvedély és tűz van, amennyiről a legtöbb ember álmodozni sem mer. S bár sokan sejtették, hogy valami talán lehet közöttük, a verseny alatt még nem árulták el. Csak később tették nyilvánossá a nagy hírt, miszerint nem csupán a Dancing kupáját nyerték meg ezen a versenyen, hanem az örök boldogságot is.

Krausz Gábor és Mikes Anna azóta is nagyon boldogok együtt. Nagyon gyakran romantikáznak, sokan járnak utazgatni, és csodás szeretetben nevelik Gábor gyerekét, Hannarózát. Most pedig egy olyan videót posztoltak a sztorikukba, amelyre az ország már hosszú ideje várt:

Újra együtt táncol Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Instagram