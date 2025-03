„Bomba vagy” – elfelejtett melltartót venni, mindent megmutatott Köllő Babett

Köllő Babett mindig is kivételes adottságokkal rendelkezett, ami persze nemcsak az ölébe pottyant, hanem keményen meg is dolgozik érte.

Köllő Babett hatalmasat villantott Fotó: Máté Krisztián / Archív

Éppen nehéz elhinni, hogy a színész-műsorvezető 46 éves, különösen legújabb fotóját elnézve, amelyen talpig pirosban látható. Ahogy azt pedig már megszokhattunk tőle, az extravagáns szettje ezúttal is brutál szexisre sikeredett, ugyanis még csak melltartót sem vett fel hozzá, ami még csak nem is igyekszik palástolni.

Követői fantáziája pedig azonnal be is indult, el is árasztották dicsérő kommentekkel:

"Bomba vagy Babett"

"Nagyon jól áll a piros! Gyönyörű vagy!!"

"Mindig a legszebb, legcsinosabb"

- írták mások mellett.