Többek között a Dancing with the Stars-ból is ismerhetjük Mikes Anna lenyűgöző tánctudását, amivel elkápráztatta nem csak a rajongókat, de a zsűrit is. Nem csoda, hogy ilyen ügyes, ha egyszer a tanára is profi!

Mikes Anna szakmai- és magánélete is szárnyal / Forrás: Bors archív

Hosszú lábaiban minden olyan táncmozdulat megvan, amire csak szükség lehet, azonban, mint minden tehetséges embernek, neki is volt egy tanára. Mikes Annát Keleti Andrea táncművész inspirálta és tanította, akinek nagyon hálás is ezért. Instagram posztjában azt is elárulta, hogy a művésznő volt gyerekkori példaképe.

Gyerekkori példaképemmel és tánctanárommal, Keleti Andival.

- írta a kép alá, amin együtt szerepelnek.

Meseszépek vagytok!

- kommentelte rögtön valaki.

