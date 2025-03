Kárpáti Rebeka: Nincs zsánerem. Az a megmagyarázhatatlan plusz számít

Nem hisz a zsánerben Kárpáti Rebeka, inkább a kémia erejében bízik! A gyönyörű modell és műsorvezető Feke Pál Kockahas című musical comedy-je kapcsán őszintén mesélt arról, ami a darabban is téma: mi fogja meg egy férfiban, milyen egy tökéletes randi, és hogyan támogatja az a férfi, aki biztosan mindig ott lesz neki: az édesapja, R. Kárpáti Péter.

Kárpáti Rebeka elárulta, mi a vonzó egy férfiban (Fotó: Szabolcs László)

„Nincs konkrét zsánerem”

A darabban a főszereplő Paul átmegy bizonyos párkapcsolati nehézségeken, miközben azon dolgozik, hogy teste vonzóbb legyen önmaga és párja számára is. A szépséges Kárpáti Rebeka elárulta, hogy nála soha nem az alapvető külső jegyek döntik el, hogy valaki vonzó-e vagy sem.

Nincsen konkrét zsánerem. Nálam ez úgy működik, hogy valaki vagy megfog valamivel, vagy nem. Lehet bármilyen izmos, bármilyen jóképű, ha nincs meg az a megmagyarázhatatlan plusz, akkor sajnos nem működik

– árulta el Rebeka.

Kárpáti Rebeka párja nem lehet klausztrofóbiás

Minden lány álmodozik a tökéletes randiról, de Kárpáti Rebeka szerint a gyertyafényes vacsora mellett egyéb programokat is ki lehet találni.

„Szeretem magam nőnek érezni, és fontos számomra, hogy a partnerem is hozza a klasszikus férfi szerepét, amit ma már egyre ritkábban látok a környezetemben. Egy csokor a kedvenc virágomból nagyon kedves gesztus, és egy kellemes beszélgetéssel egybekötött vacsora is csodálatos. Viszont emellett nagyon szeretem a különlegesebb programokat is, ahol van valami olyan aktivitás, ahol egy kicsit jobban megismerjük a másikat. Egy szabadulószoba szerintem zseniális ötlet, mert ott kiderül, hogy tudunk-e együttműködni, tudunk-e együtt nevetni, egymást segíteni, kiegészíteni” – jelentette ki az üzletasszony. Vagyis leendő párja jobb, ha nem fél a bezártságtól, de persze, még azt is könnyebb elviselni jó társaságban...

„Apu mindig segít helyrerakni a dolgokat”

A Játékszín darabjában Szente Vajk író-rendező szentelt egy epizódot az apa-gyermek kapcsolatoknak is, ami valóban fontos téma. Kárpáti Rebeka apja nem csupán egy szerető szülő lánya számára, hanem egy igazi támasz is. A színész és író nemcsak egy-egy, jól hangzó életigazsággal látta el gyermekét, de mindig ott van az üzletasszony számára, amikor szüksége van rá.

Nagyon sokszor van olyan, hogy csak felhívom aput, mert segít helyrerakni a dolgokat. Olyan aranyos, hogy bármit csinál, leteszi, félrerakja, és addig beszélgetünk, amíg minden a helyére nem kerül a lelkemben.

„Nagyon fontos, hogy jó emberekkel vegyük körbe magunkat és legyen egy biztonsági hálónk. Nekem a két legfontosabb férfi az életemben jelenleg a testvérem és az édesapám.”