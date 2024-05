„A jegygyűrűmet letakarom” – a kamerák előtt akarták felszedni Kárpáti Rebekát

Kárpáti Rebeka ismét elvarázsolta a Zsákbamacska egyik játékosát, ráadásul olyannyira, hogy még a jegygyűrűjét is képes lett volna letakarni az "udvarló". Bizony, a koboldnak öltözött Szabolcs nem véletlenül dolgozik ceremóniamesterként (is), hiszen jól bánik a szavakkal, csak most a célszemély nem volt vevő a dolgokra. Máris eláruljuk, hogy miért...

Kárpáti Rebeka elutasította az udvarlóját (Fotó: Markovics Gábor)

Kárpáti Rebeka: Menjünk tovább szerintem!

Mielőtt még a tündérmesét folytatjuk, fontos tudni az egyik főszereplőről, hogy a vadászat a kedvenc hobbija, viszont retteg a sötétben. Az utóbbi információ nélkül, akár ez a történet a Hófehérke egy újragondolt sztorija is lehetne, de nem az. Már csak azért sem, mert Szabolcs amellett, hogy fél a sötétben, még házas is, így ez a románc sajnos nem működőképes. Viszont azt is jól tudjuk, hogy az kap csokit, aki kér, a versenyzőnek pedig magas labdát adott a két műsorvezető is. A vadászat ugyanis megmozgatta Szente Vajk és T. Danny fantáziáját, és akkor ehhez még jött Rebeka zöld ruhája is...

Rebeka ebben a zöld ruhában kimegy az erdőbe, és beleolvad a "tömegbe", akkor mit csinálsz?

– kezdte Vajk viccesen, majd Szabolcs gondolkodás nélkül rávágta a válaszát.

– Őt maximum behálózom, de a jegygyűrűmet letakarom – nevetett a versenyző, mire Rebeka megmutatta az eljegyzési gyűrűjét. Akkor ugyanis még hordta...

– Menjünk tovább szerintem – szólalt fel a saját védelmében a csinos segítő is, aki természetesen nem vette rossznéven Szabolcs közeledését, hiszen tudta, hogy csak egy játékos flörtről van szó. Ellenben az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy most már semmilyen gyűrűt nem kell letakarni Rebeka részéről, hiszen ő már nem viseli magán az ékszert.

