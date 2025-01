Kárpáti Rebeka megtalálta új otthonát: kiderült, kivel költözik össze

Kárpáti Rebeka apja révén mondhatni gyerekkora óta a nyilvánosság előtt éli az életét, amit mostanra nagyon megelégelt, és igyekszik minél inkább óvni a privát szféráját. Emiatt persze még többen kíváncsiak rá, így időnként megoszt egy-egy apró részletet. Most kiderült, hogy új otthonra talált, ahova ráadásul nem is egyedül költözik majd.

Kárpáti Rebeka szakítása után nem békült ki vőlegényével, inkább egy másik férfival költözik össze / Fotó: Szabolcs László

Kárpáti Rebeka Lénárd Andrással járt jegyben még tavaly év elején, ám az esküvő előtt szakítottak. Igaz, azóta többször is felröppent a pletyka, hogy talán kibékültek, de Rebeka ezt a napokban egyértelműen cáfolta. Sőt, most egy új projektbe is belefogott, ugyanis saját lakást vásárolt, amit fel is szeretne újítani. Mindebbe persze nem egyedül vág bele, legalábbis a közösségi oldala alapján úgy tűnik, hogy az öccsével közös lesz az új lakásuk.

Egyelőre még csak a nagy üres tér, a por, a káosz látszik… de hamarosan Otthon lesz belőle…

– írta Kárpáti Rebeka Instagram-oldalán, ahol néhány fotót és videót is megmutatott az átalakítás előtti állapotról.

Kárpáti Rebeka kora miatt aggódik

A műsorvezetőként is debütáló fiatal üzletasszony 2024-ben ünnepelte a 30. születésnapját, ami sok szempontból nehezen érintette, ugyanis azt érezte, sok mindent nem teljesített, amit szeretett volna megvalósítani mostanra.

„Egy kicsit nehéz volt most ez a 30-as. Nem maga a szám miatt, hanem a nagyon célorientált, tudatosan tervezős karakteremmel szembesülni azzal, hogy ennyi idős koromra nem lett saját családom pedig szívből szerettem volna, hogy 30 évesen már úton legyen a második gyermekem is egy stabil, szerető közegbe… Nem így alakult és valamiért kifejezetten fájt ezzel szembesülni most annak ellenére, hogy tudom, nem vagyok elkésve meg alapvetően egy végtelenül pozitív és rugalmas ember vagyok. Még emésztgetem magamban, hogy pontosan mit és miért “nyomott be” ennyire ez a téma, de az biztos, hogy most dobtam ki a kukába a görcsös ragaszkodást a korábban vágyott élettervem felé és vettem elő egy teljesen új, hófehér papírlapot…” – írta októberben, és most úgy tűnik, a lakásvásárlással egy újabb lépést tett a tervei felé.