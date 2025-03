Megtette a szenzációs bejelentést a TV2: Törőcsik Franciska odáig lesz az örömtől

A nézettségi toplista első helyére került a Hunyadi sorozat. A teljes tévés piac heti műsortoplistájának első helyét szerezte meg a történelmi széria szombati, 21 órától sugárzott epizódja a fő kereskedelmi korcsoportot vizsgálva (18-59 évesek). Sőt, nem csak heti összesítésben, de 2025 eddig eltelt részében is a toplista első helyén áll (időszak: 2025. január 1 - 2025. március 9.) - írja a TV2 a közleményében.

Hatalmas sikert arat a Hunyadi

Az első epizód 21,2%-os közönségarányt (Share%), a második 22,3%-ot ért el, majd a vasárnap esti, harmadik rész 18,6%-ot. Az átlag nézőszám (AMR) pedig: 409 ezer, 418 ezer, 391 ezer fő ugyanebben a sorrendben. Második helyre utasította ezzel a TV2 az RTL-t a Hunyadi idősávjában (265 ezer, 132 ezer, 203 ezer fős átlagokkal).





A teljes lakosság körében (4+ évesek) szintén a heti toplista élére került a sorozat. Az első epizód 23,2%-os közönségarányt (Share%), a második, 25,7%-ot ért el, majd a vasárnap esti harmadik rész 21,0%-ot. Az átlag nézőszám pedig: 936 ezer, 936 ezer, 816 ezer fő ugyanebben a sorrendben. Ebben a korcsoportban a különbség még nagyobb volt a versenytársakkal szemben: a második legnézettebb csatorna volt az RTL a Hunyadi idősávjában (522 ezer, 257 ezer, 389 ezer fős átlagokkal).

A TV2-es premier adások után a rendezői változat epizódjai a Super TV2-n kerültek adásba, szintén kimagasló eredményekkel (közönségarány, 18-59 évesek: 6,9%, 8,2%, 5,6%; 4+ évesek: 6,8%, 7,5%, 5,2%). Sőt, a szombat esti Super TV2-es epizódokkal még az RTL-t is maga mögé utasította a Hunyadi a 18-59 évesek körében. A TV2 Playen – ahol egyébként a sorozat szinkronizált és rendezői változata is ingyenesen visszanézhető - szintén rendkívüli érdeklődés övezte a sorozatot.

A heti műsortoplista harmadik helyén zárt a Kincsvadászok szerdai adása (399 ezer fő) a 18-59 éves nézők körében. Múlt héten két TV2-es műsor, a Kincsvadászok és A Kiképzés is a végéhez ért. Az évad átlagokat vizsgálva mindkét műsorról elmondható, hogy idősávjuk legnézettebbjei voltak a 18-59 éves nézők körében, továbbá a TV2 Play-en is nagyon népszerű volt a felhasználók körében.

Múlt heti átlagban mind teljes napon, mind főműsoridőben a TV2 volt a legnézettebb csatorna (időszak: 2025. március 3 - 2025. március 9.)