Horváth Éva magányának vége, már nincs egyedül a kórházban

Horváth Éva a születésnapján, november 23-án szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. Az egykori szépségkirálynő csúnya sérülésekkel került kórházba, többek között nyílt törés keletkezett a bokáján és a lábszárán is. A helyi kórházban ráadásul összeszedett egy olyan csúnya fertőzést is, hogy haladéktalanul Magyarországra utazott, hogy az itteni orvosok próbálják megmenteni a végtagját. A kezelés azóta is tart, Éva pedig bár nagyon igyekszik türelmes lenni, sokszor érzi úgy, hogy sosem lesz vége a vele történteknek. Ráadásul a kálváriáját egyedül kellett megvívnia, hiszen a fertőzése miatt nem kaphatott még szobatársat sem.

Horváth Éva Bali élete egy perc alatt vált rémálommá Fotó: Markovics Gábor

A Horváth Éva motorbaleset utózöngéi

A modell hónapok óta magányra van ítélve, a gyermekei a férjével együtt visszautaztak Balira, hiszen elkezdődött ott az iskola, Évát pedig még a barátai sem látogathatták eddig, mert a kórházban látogatási tilalmat vezettek be az influenza-járvány miatt. Évának nagyon nehéz lehetett az elmúlt időszak, amit tanulással, gyógytornával igyekezett túlélni. Viszont úgy tűnik, komoly változás állhatott be az állapotában, hiszen mostantól kezdve nincs egyedül. Erről ő maga számolt be az Instagram-oldalán, egy fotót mutatva, amelyről kiderül, hogy vége a magányos időszaknak.

Horváth Éva kórházi élete pozitív irányt vett, ugyanis már nincs egyedül Fotó: Instagram

A képen az látszik, hogy Éva szobatársat kapott, egy másik ellátásra szoruló hölgy személyében. Az estéket a beszámoló szerint filmezéssel és nagy beszélgetésekkel töltik, ami már igencsak ráfért a peches modellre. A jó híreknek azonban itt még nincs vége: az, hogy szobatársat kapott, azt jelenti, hogy már nem félnek az orvosok, hogy fertőzést kap vagy éppen ő adja át másoknak, vagyis a jelek szerint Éva túl van a nehezén, most már nincs akadálya, hogy teljesen meggyógyuljon a sérült lába.