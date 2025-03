Házasság első látásra Reni kitálalt exférje új kapcsolatáról

Házasság első látásra Reni és Brumi kapcsolata tündérmesébe illően indult, de sajnos az ő történetük nem happy enddel ért véget. A páros ugyanis hiába volt egy hullámhosszon, a műsor után nem működött köztük a kémia és semmi más sem, ezért a válás mellett döntöttek. Vagyis egészen pontosan Wollner Péter volt az, aki pontot tett ennek a frigynek a végére, igaz, nem túl lovagias módon a TV2-n keresztül üzente meg a szándékát a (volt) feleségének. Persze, ezt még megelőzte egy óriási balhé is, amit az robbantott ki, hogy a férfi elkezdett beszélgetni a műsor másik szereplőjével, Oláh Orsival, Kovács Reni szerint pedig ő háttérbe szorult a szőke műkörmös miatt. Mindenesetre bárhogy is történt, ez már csak történelem, hiszen Házasság első látásra Brumi továbblépett azóta...

Házasság első látásra Reni kitálalt volt férje új barátnőjéről Fotó: TV2

Házasság első látásra Reni: „Említette már korábban, hogy alakul neki valakivel”

Nos, a csúnya válás után azt gondolhatnánk, hogy a páros minden kapcsolatot megszakított egymással, de úgy tűnik, ez közel sincs így. Reni most az Instagram-oldalán egy kérdezz-felelek játékban árulta el, hogy már azelőtt tudott volt férje párjáról, mielőtt az megosztotta volna a hírt a nagyvilággal. Sőt, azt is letisztázta, hogy kicsit sem érintette rosszul a dolog, ugyanis érzelmileg már egyáltalán nem kapcsolódik Péterhez. Örül exe boldogságának, és sok sikert kíván neki a jövőt illetően is.

„Gondoltam, hogy nem áll papnak majd a válásunk után. Ez természetes, hogy továbblépünk, és megtaláljuk a boldogságot más oldalán. Én sem tudok neki mást kívánni, minthogy sok sikert és boldogságot!” – kezdte Reni, aki tehát tudott arról, hogy a válás után valaki a helyébe fog lépni. Vajon azt is sejtette, hogy erre ilyen gyorsan sor kerül majd?

Nem érintett rosszul, hiszen már nem vagyok érzelmileg érintett ebben. És váratlanul sem ért, ugyanis említette már korábban, hogy alakul neki valakivel

– tette hozzá a fekete hajú szépség, aki egyelőre még nem találta meg a boldogságot, és a jelek szerint nem is keresi.