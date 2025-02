Reni kitálalt: Végre kiderült, együtt van-e még a Házasság első látásra álompárja

A Házasság első látásra Reni és Brumi számára jobban nem is alakulhatott volna, hiszen a nézők végig követhették, ahogyan együtt leküzdik a nehézségeket, szerelembe esnek, majd a döntés napján újra kimondják az igeneket. Csakhogy azóta már eltelt jó néhány hónap, ez egy friss kapcsolatban különösen hosszú idő, ami alatt rengeteg probléma is adódhat. Így érthető, hogy a rajongók már tűkön ülve várják, hogy kiderüljön az igazság. Reni most végre megtörte a csendet, és a Tények Pluszban elárulta, hogy vannak a forgatás óta.

Kiderült, hogy Kovács Reni és Wollner Péter Brumi a Házasság első látásra után is együtt maradtak-e Fotó: TV2

Brumi és Reni boldogan és izgatottan vágtak bele a közös életükbe, ám ez az idill nem tartott sokáig, ugyanis az összeköltözés kérdése komoly konfliktust szült közöttük.



Amikor Petivel próbáltam beszélgetni a költözés témáról, arról, hogy adjon nekem valami támpontot, hogy meddig várjak, vagy csak egyáltalán a közös jövőnkről, eléggé frusztrált lett. Próbálta kikerülni ezeket a válaszokat, nem igazán akart ebbe belemenni, és kifogásokat keresett

– kezdte csalódottan a feleség.

De bármennyire is rosszul esett neki Brumi viselkedése, a lány továbbra sem gondolt a válásra, igyekezett inkább megoldani a dolgokat. Egészen addig, amíg jött az újabb hideg zuhany.

– Azt azért tudni kell, hogy a kísérlet és a forgatás alatt Peti többször elmondta azt, hogy külsőre Orsi az, aki az esete lenne, az a karakterű lány, akit ő jobban el tudna maga mellett képzelni – folytatta a problémák felsorolását.

Reni szerint Orsinak is hatalmas szerepe volt abban, hogy a házasságuk zátonyra futott Fotó: TV2

A Házasság első látásra Orsija elszerette Brumit?

Reninek nagyon rosszul esett, hogy férje egy másik nővel beszélget a háta mögött, még akkor is, ha csak barátok. Így többször számon is kérte Petit, sőt, még Orsit is, akivel egyébként ő is baráti viszonyban volt.

– Orsitól kaptam egy hangüzenetet. Hogy ő egész reggel a férjemmel beszélgetett, és reméli, hogy ez nem baj. Ez nyilván hideg zuhanyként ért engem. Önmagában már az is, hogy miért beszélgetnek, miközben én megkértem Petit előtte lévő nap is, hogy ne beszélgessenek. Ráadásul Peti engem is többször megszólt azért, mert tartottam Orsival a kapcsolatot – árulta el szomorúan.