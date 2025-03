Farm VIP: Dávid Petra is megszólalt a Kiara Lord botrány kapcsán

A Farm VIP legújabb epizódja sokaknál kiütötte a biztosítékot: Kiara Lord Csanáddal, Aurelióval és Tündével ment a melegházba, ahol Kiara nyíltan Tünde szemébe vágta, hogy az egykori szépségkirálynő izzadtságszagú. Tünde természetesen sérelmezte ezt és nem érezte jogosnak a felvetést. A fekete leves csak ezután következett, visszaérkezésük után ugyanis Kiara büszkén újságolta el a pirosaknak, hogy mennyire megbántotta Blága Tündét, ami már a csapattársaknak is sok volt. Ezt követően Kiara lefeküdt aludni fáradtságra hivatkozva, ami ugyancsak szemet szúrt néhányaknak.

Farm VIP: Dávid Petra szerint Szalontai Szilvi igazságtalanul szólt be Kiarának az alvás miatt (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: Dávid Petra megvédte barátnőjét

Dávid Petra és Kiara Lord tulajdonképpen már az első részben “sziámi” szövetséget kötött, megbeszélték, hogy bármi áron érvényesíteni fogják az akaratukat. A lányok Kapi Leventét is bevonták, bár a trió azóta erősen bomlani látszik. Tünde nem az első megjegyzést tűri el a sziámiktól, hiszen a pirosaktól való kiesése előtt Petra szólt be neki - együgyűnek titulálta - ezt követően azonban megbánta a szavait és ki is borult. Kiara viszont a megbánás legapróbb szikráját sem mutatta, sőt mi több, a visszaérkezés után ledőlt aludni.

Szalontai Szilvi nem finomkodott, szerinte ez a viselkedés nem fér bele egy csapatmunkába. A feszültséget észlelve Petra végül felkeltette Kiarát és az esettel kapcsolatban elmondta: szerinte semmi nem fekete vagy fehér. „A lányok közül minden nap én keltem a legkorábban és mindenkinek megcsináltam a kávéját.”

Nem érzem jogosnak, hogy Szilvi beszólt Kiarának, hiszen ő maga is előfordult, hogy lefeküdt aludni, láthattuk is. Én sosem dőltem le délután, mégsem szóltam be Kiarának. Úgy gondolom, hogy ha én nem teszek megjegyzéseket, akkor más se tegyen. Mert tőlem még jogos lehetett volna, de Szilvitől egyáltalán nem. Szilvi kettős mércével véleményezett és ez nem fair szerintem.

„Az pedig, hogy kiállok Kiara mellett, természetes, mert szeretem őt, jóban vagyunk és ha valami gondja van, akkor szívesen segítek neki. Én azt gondolom, hogy eleget dolgoztam mások helyett is.”