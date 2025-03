Kiderült, ki lesz a Farm VIP új évadának legmegosztóbb karaktere: „Egy kicsit szenyóbb voltam...”

A Farm VIP ötödik évadának indulását már tűkön ülve várják a nézők, a piros és sárga csapat versenyzői nem csupán megszokott kényelmüket hagyják maguk mögött, hanem komoly önismereti utazáson is részt vesznek. Az első epizódban már a beköltözés és a szálláshelyek elfoglalása is felkavarja az érzelmeket, de a java még hátra van, a heti termelési ciklusok során olyan feladatok várnak a sztárokra, amelyek testileg és lelkileg is komoly kihívást jelentenek.

Farm VIP 2025: a Piros csapat már nagyon készül a megmérettetésre (Fotó: TV2)

Farm VIP szereplők: parádés celebek érkeznek

Az idei szériában jól megszokott és az utóbbi időben ritkábban látott hírességek is megfordulnak majd: a Sárgák csapatát Aurelio, Bálint Antónia, Barnai Judit, Dopeman, Horváth Gréta, MC Ducky, Pákó, és Pumped Gabo alkotják, míg a Pirosak csapatát Blága Tünde, Dávid Petra, Kapi Levente, Kiara Lord, Kováts Gergely Csanád, Lukács Miklós, Nagy Zsolt Leo és Szalontai Szilvi erősítik.

Dávid Petra még az eddiginél is megosztóbb karakter lesz (Fotó: Markovics Gábor)

Demcsák Zsuzsa az ötödik évadról nemrég úgy nyilatkozott, hogy „pusztító lesz”, Dávid Petra, a Házasság első látásra korábbi szereplője pedig kerek-perec megmondta, hogy saját magával kapcsolatban is meglepődött:

Egy kicsit szenyóbb voltam, mint amire számítottam, emiatt sokkal inkább megosztó karakter leszek, mint eddig. Itt majd tényleg meg fogom tapasztalni, hogy milyen az, amikor valaki nem kedvel. Ugyanakkor ez is én vagyok, szeretek néha pletykálni, szeretek néha gonoszkodni- csak annyira, hogy az ne ártson- de én tudom, hogy ilyen vagyok, maximum a tévénézők nem tudták még eddig.

A Sárga csapatban nem lesz hiány versenyszellemben (Fotó: Tv2)

A Farm VIP 5. évada alatt óriási meglepetések várhatóak

Feltűnik majd Pákó, eredeti nevén Lapite Oludayo, aki az elmúlt időszakban többször is azzal tűnt fel a nyilvánosságban, hogy elfogyott a pénze, és nélkülöznie kell. A mulatós műfaj magyar-nigériai nagykövete a Borsnak elárulta, mi az igazság:

Nagyon-nagyon elsüllyedtem. Nem találtam a helyemet, nehéz volt újrakezdeni. Nem volt fellépésem, zene. Egyedül maradtam, mint egy magányos farkas

– fogalmazott Fekete Pákó.

Pákó hosszú kihagyás után tér vissza a képernyőre (Fotó: Markovics Gábor)

A mulatós sztár azonban megismerkedett egy kedves hölggyel, aki segített neki és biztatta, hogy "gyerünk, Pákó, meg tudod csinálni!", így most jól van, szerelmén kívül a Farm VIP is segített neki kilábalni a nehéz időszakból.