Farm VIP: Dávid Petra újra „együgyűzésbe" kezdett

Dávid Petra még a Farm VIP 2025 első pillanataiban megmutatta „érzékeny, emberbarát és empatikus” arcát, amikor egy háziállathoz hasonlította Fekete Pákót. Olyanhoz, amit egyébként ő még csak nem is tartana. Ezzel azonnal ki is vívta mind a társai, mind pedig a nézők egyöntetű ellenszenvét. A Házasság első látásra első szériájában feltűnt Petra, ezután behúzta a féket és igyekezett belesimulni a Farm VIP piros csapatában dívó, majdnem idilli hangulatba. Ezt azonban nem sokáig tudta tartani, hiszen az első farmgyűlésen ismét kikívánkozott belőle egy vaskos sértés.

A Farm VIP emlékezetes jelenete, amikor Dávid Petra páros lábbal szállt bele Fekete Pákóba (Fotó: TV2)

A Farm VIP játékosa úgy döntött edukálja a követőit

Mint ismeretes, az útilapu osztása közben úgy érezte, hogy az lesz a legjobb, ha az indoklásában együgyűnek titulálja a 2023-as Miss Universe Hungary győztesét, Blága Tündét. Ezzel a mondatával kvázi kavicsot dobott a tóba és a keltett hullámok, még most is fodrozzák a farm vizet. Sőt, a jelek szerint szinte már folklórrá is vált ez a nem éppen hízelgő jelző, ezért Dávid Petra úgy döntött, még egyszer, de talán nem utoljára, meglovagolja ezt a hullámot. Instagram-oldalán osztott meg a 24 óráig élő sztorit, melyben az együgyű szó szinonimaival kínálja meg követőit. Mindezt azzal a javaslattal megspékelve, hogy a jövőben ezekkel illessék majd a Farm VIP 2025 játékosait.

Dávid Petra ott folytatja, ahol abbahagyta. Blága Tünde kapcsán "segít" követőinek Fotó: Instagram

Dávid Petra népművelő üzemmódba kapcsolt

„Úgy érzem, pár száz embernek én tanítottam meg azt a szót, hogy együgyű, mert lassan minden kommentben, minden szereplőtársamra is ezt használják”.

De hogy továbbra is segítsek bővíteni egyesek szókincsét, gondoltam írok pár szinonimát: bumburnyák, tökfilkó, síkagyú, agyatlan, süsü, pupák, sötét, dinka, csacsi, balga.

„Ha van rá igény, szívesen írok a jövőben is még párat. Számomra mindig is fontos volt az edukáció” – írta posztjában népművelő jelleggel

Dávid Petra. Sértegetésre fel!