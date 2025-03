Schmuck Andor mindig is a női nem nagy tisztelője volt, és bár eddig minden kapcsolata és házassága zátonyra futott, ő nem adja fel, hogy megtalálja az igazit. Ehhez pedig mindent eszközt megragad, akár azt is bevállalja, hogy a Házasság első látásra pszichológusai válasszák ki jövendőbelijét.

Schmuck Andor párja egyelőre várat magára, lehet, hogy a Házasság első látásra új évadában fogja megtalálni? (Fotó: Bors)

Schmuck Andor elmondása szerint még élete utolsó pillanataiban is reménykedne abban, hogy rátalál a szerelem, mert ő aztán soha nem adja fel.

Én notórius házasságszédelgő voltam, ugyanis az első feleségemet, ahogy megismertem, rá 7 napra vettem el, a másodikat 14-re. Tehát, ha szembejön, akit keresek, akkor szegény meneküljön

– kezdte nevetve a Tények Plusznak.

„Hosszú ideje párkeresésben vagyok, ennek olykor vannak eredményei és vannak kihunyó vulkánok is. Voltam lakat partin, 5 perces rapid randin, vakrandin, a Tinder pedig önmagában is egy őrületes dolog. De a párkeresés szerintem olyan, hogy az ember akkor hagyja abba, amikor megjelenik a hosszú sípszó. Én azt gondolom, hogy talán még a halálos ágyamon is látnék egy csinos nővért, aki még utoljára kedvesen szól hozzám” – árulta el.

A Házasság első látásra 2. évadát is imádták a nézők, így már most alig várják a következőt. De lehet, hogy ebben egy A Nagy Duett 7. évadából is ismerős arc is feltűnik, ugyanis Schmuck Andor feleséget keres magának.

Ez a Házasság első látásra műsor nagyon érdekelne, már csak emberileg is, hogy kit találnak nekem. És persze jó lenne, hogy végre nem nekem kell keresnem, bár ki tudja, milyen sikítva rohanna el az oltártól a menyasszony

– viccelődött.

Schmuck Andor és Sári Évi jelenleg A Nagy Duett 2025-ös évadában versenyeznek (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra helyett is van B terv

Ha pedig első látásra nem jönne össze, Schmuck Andor Nagy Ő-ként is szívesen kipróbálná magát egy évad erejéig, hátha a kegyeiért versengő hölgyek között megleli azt az egyet, aki élete végéig mellette marad. Bár a felkérés egyelőre várat magára.

Ha megvan A Nagy Duett, akkor ez a házasság műsor még nagyon érdekel, és A Nagy Ő-t is nagyon szívesen kipróbálnám, de ahhoz még egy kicsit túl nagy Ő vagyok, szóval még fogyásban vagyok

– vallotta be.