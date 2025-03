A Nagy Duett: Nótár Mary kitálalt Aurelióról

Második adásával érkezik vasárnap este a TV2 nagy sikerű műsora. A Nagy Duett egyik közönségkedvenc párosa, Nótár Mary és Aurelio most a Ciao bella című dallal igyekeznek lenyűgözni a zsűrit és a nézőket is.

A Nagy Duett műsorban Nótár Mary párja Aurelio Fotó: Bors

A Nagy Duett: Nótár Mary oldja Aurelio feszültségét

A gyönyörű énekesnő nem is tagadja, hogy szkeptikus volt, amikor megtudta, ki lesz a partnere a showműsorban. De miután először találkozott Aurelióval, teljesen megnyugodott és boldogan lép vele A Nagy Duett színpadára.

„Először meglepődtem és kicsit megriadtam attól a vehemenciától, ami ő maga, száz fokon pörgő fiatalember – kezdte a Borsnak nevetve Nótár Mary. – Nagyon vártam az első találkozást, mert nekem mindig nagyon fontos az első benyomás. De amikor találkoztunk, minden félelmem szertefoszlott és tényleg nagyon örülök, hogy ő lett a partnerem, mert amikor kicsit nehezebb napjaim vannak, Aurelio mindig feldob engem és fitten tart! Egy kedves, végtelenül tisztelettudó férfit ismertem meg az ő személyében.

Nagyon értékelem benne azt is, hogy hallgat rám, igyekszem mindig oldani a feszültségét, mert például amikor megtudtuk, hogy az első élő adást mi nyitjuk meg, háromszorozódott az izgatottság! Ő először énekelt élő show-ban, kicsit rám is húzta a paráját, de végül azt hiszem, mégis sikerült visszaszorítanom azt a stresszt, amit ő akkor átélt, na meg kiadta a kieresztett hangjával is. Mi nagyon élveztük a produkciót, azt hiszem, sikerült berúgni az ajtót! Azt gondolom, ezek után már könnyebb lesz!

Jó hangulatban telnek a sztárpár próbái Fotó: TV2

Barátok lettek

A zsűri nagyon jól szórakozott Aurelio és Nótár Mary első produkcióján, de találtak benne kivetnivalót. A nézők szeretete viszont áradt feléjük, tovább is juttatták őket.

„Nagyon büszke vagyok rá, mert látom, hogy szívvel-lélekkel csinálja ezt az egészet a második héten is, van úgy, hogy még éjszaka is hívjuk egymást, hogy ez így, ez úgy, mit hogy kellene, lehetne. Mi tényleg nem csak a kamerák előtt beszélünk, meg vagyunk jóban, próbákon kívül is tartjuk a kapcsolatot. Ezen a héten a Ciao bellával készülünk, amit én imádok, de még sosem énekeltem. Ebben is kell sokat énekelni, reméljük minden rendben lesz, a show része zseniális lesz, bízom benne, hogy azért néhány hang a helyén lesz, az biztos. De ha nem is, Aurelio maga is egy show! Ő képzetlen hang nélkül is tüzes, érződik a szíve benne! Nem érdekli, hogy nincs hangja, akkor is csinálja akkora tűzzel, ami néha sokkal többet számít, mint egy szép hang.”