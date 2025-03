Új férfi oldalán találta meg a szerelmet L.L. Junior Blankája: végre megszólalt az énekes

Ha valaki, hát Zámbó Krisztián tudja, milyen olaszos, rapszodikus kapcsolatban élni. Lassan tizenöt éve, hogy egymásba szerettek Takács Zsuzsanna táncos-modellel. Ez idő alatt vagy egy tucatszor lehetett a szakításukról majd békülésükről olvasni. Nagyjából ilyen arányokkal dolgozik L.L. Junior és Dárdai Blanka is. Leszámítva, hogy esetükben eggyel kevesebb békülésről beszélhetünk. Úgy fest, az énekespár végleg búcsút intett egymásnak.

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolatának véglegesen vége? (Fotó: TV2)

L.L. Junior és Dárdai Blanka: vége a se veled, se nélküled kapcsolatnak?

Csütörtök este az énekesnő látványos és beszédes fotókat osztott meg a közösségi oldalán: Dárdai Blanka bokszedzője társaságában romantikázik épp Olaszországban. Eddig csak találgatni lehetett, hogy egy párt alkotnak-e, ám a szerelmes képek most magukért beszélnek. Sokakban megfogalmazódott: ezek szerint végleg pontot tesznek L.L. Juniorral a csiki-csuki kapcsolatuk végére?

A költői kérdésre persze Zámbó Krisztián sem tudja a választ, azt azonban a Bors felkeresésére elmondta:

„Blankával talán egyszer találkoztam egy sajtóeseményen, kedves lánynak tűnt. Juniort nagyon régóta ismerem, tudom, hogy fiatalon jóképű, népszerű srác volt, jó beszélőkével, a nők oda meg vissza voltak érte, és ez valószínűleg most sincs másképp. Én egyszer sem láttam, hogy csúnyán bánt volna bármelyik barátnőjével. A médiában sok mindent lehetett olvasni róluk, de ebben nekem is van tapasztalatom. A Zsuzsikával való kapcsolatunkat is állandóan megfejtették az interneten” – ismerte el nevetve Zámbó Krisztián.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika tizenöt éve kitart egymás mellett (Fotó: Bors)

„Azt gondolom, ez az egész rájuk tartozik. Nekem egyébként hosszú kapcsolataim voltak, és annak idején még más volt a csajozás, ismerkedés. Általánosságban beszélve: ma már sokszor elég, ha egy férfi küld egy izmos képet a lánynak, és mehet is a randi. Főleg ha a férfi ismert ember. Az én időmben még szerelmeslevelek voltak, több napos lelki felkészülés, mielőtt megszólítottuk a lányokat… De ez nem az én ügyem, mi Zsuzsikával nagyon jól megvagyunk, sok mindenen mentünk keresztül, kitartottunk egymás mellett: hogy mások mit csinálnak, az nem a mi dolgunk!” – zárta le Krisztián.