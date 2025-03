Végleg tovább léphetett: sármos férfi oldalán találhatta meg a szerelmet Dárdai Blanka

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata már-már legendás volt. A se veled, se nélküled viszonyuknak szemtanúja volt az egész ország, és csak kapkodtuk a fejünket, hogy mikor dúl éppen a love, és mikor vannak haragos viszonyban. Egy ideje mindazonáltal már tudni lehet, hogy kibékíthetetlen ellentét lépett fel kettejük között, és többé nem fognak újra összejönni. Úgy tűnik, hogy immáron Blanka is elfogadta ezt, és bizony már tovább is lépett egykori szerelmén.

Blanka ugyanis Milánóból jelentkezett be, mégpedig nem egyedül. Egy sármos férfi karjai között mosolyog, a kommentekben pedig majd elolvadnak a barátok és barátnők. Valósággal záporoznak a szívecskék, és néhányan azt is megírták, hogy ez a fiú egy igazi angyal.

Az edzője oldalán találhatott rá a boldogság

A Bors már korábban is megírta, hogy a rajongók szerint az edzője fűthette fel Blanka szívét. Készültek ugyanis lesifotók arról, hogy edzés közben nagyon intimmé kezd válni kettejük között a kapcsolat, a mély, forró szemezésektől pedig mindenki izzadni kezdett. Később Blanka elutazott síelni, a nézők azonban rögtön kiszúrták, hogy bizony a sármos edzője is vele van. Bár eddig nem posztoltak közös fotókat, most úgy tűnik, mérföldkőhöz érkezett a kapcsolatuk, és immáron hivatalosan is felvállalják a szerelmüket.