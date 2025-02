Till Attila: „Kortalannak érzem magam!”

A mai napig ugyanazzal az őszinte, hatalmas mosollyal köszönti a TV2 nézőit, mint huszonhárom évvel ezelőtt, amikor a Big Brother című reality műsorvezetőjeként berobbant a köztudatba. Lendületes, szerethető egyéniségének köszönhetően a népszerűsége azóta is töretlen. Till Attila elmúlt 53 éves, de nem érzi magát ennyinek.

Till Attila örök fiatal - Fotó: Gazdag Éva/hot magazin

Till Attila kora csupán egy szám

– Az az igazság, hogy kortalannak érzem magam! – kezdte a hot!-nak nevetve a műsorvezető. – A viccet félretéve, tisztában vagyok a korommal, de a belső órám szerint 42-43 éves maradtam. Volt, amikor megviselt az idő múlása, és nem jól kezeltem az adott időszakot. Ilyen volt az 50. születésnapom, ami előtt szó szerint szorongtam: nem igazán tetszett, hogy ennyi lettem. A 30-at kifejezetten szerettem, a 40-et szinte észre sem vettem. De túl vagyok rajta, átvészeltem. Most szabad vagyok; majd 60-nál lesz újra para! Azt nem tagadom, hogy vannak bizonyos jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy – akarom vagy sem – én is öregszem, de ezeket jól kezelem. Az utóbbi időben például azt vettem észre, hogy el-elsírom magam egy filmen, egy zenén; mindig is érzékeny voltam, de mostanság ez mintha felerősödne bennem. Azzal is szembesülök néha, hogy már nem lánygyermek, hanem lányunoka jut eszembe, amikor megkérdezik, hogy a srácok mellé nem akartunk-e egy kislányt.

Till Attila gyerekeivel sosem volt következetes

Ha már a srácoknál tartunk, a népszerű műsorvezető soha nem képzelte el magát „asztalra csapós” apaként; Till Attila felesége, Krisztina egy picit szigorúbb nála.

– Sosem szigorú, inkább mindig megengedő apa voltam a fiúkkal.

Abban voltam következetes, hogy nem voltam következetes! Ez nem azt jelenti, hogy nem követeltem meg tőlük bizonyos dolgokat, de mindent mértékkel. Pél­dául a tanulás terén. Én sem voltam kitűnő – miért is várnám el, hogy ők azok legyenek?

– Nekem mindig is az volt a fontos, hogy jószívű, kedves, tisztességes gyerekek legyenek, és úgy érzem, ezt sikerült is elérnünk.

Tilla nem volt kitűnő tanuló, nem is várja el a gyerekeitől, hogy azok legyenek - Fotó: archív/hot magazin

Tilla semmit sem hiányol az életéből

Két évtizede számos sikerprodukció köthető a nevéhez, ötször vehette át a legjobb műsorvezetőnek járó díjat, riporterként és filmrendezőként is bizonyított. Till Attila boldog házasságban él, kerek, egész az élete mind szakmailag, mind a magánéletben.