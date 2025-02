Kiderült! Ő lesz a Séfek Séfe műsorából távozó Wolf András utódja

Két alkalommal is szerepeltem már korábbi évadokban egy-egy tematikus adásban, egyáltalán nem idegen számomra a stúdió, és jól ismerem a 3 séfet is. Hasonlóan állunk a szakmához Fricivel és Gáborral, ezért emiatt is nagyon-nagyon gördülékeny lesz szerintem az elkövetkező néhány hét. Jó trió leszünk minden szempontból, a bejövő női energiák új színeket visznek majd a műsorba, várom a forgatásokat. Jó hangulatú, humorral teli felvételi napok előtt állunk, izgatott vagyok.