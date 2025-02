Sallai Nóra férje is küzd a veszteséggel: „Ez nem csak Nóra gyásza”

Egy gyermek elvesztése komplikált gyászfolyamatot indít el, akárcsak egy öngyilkosság vagy egy váratlan haláleset. Nemcsak a szeretett személy hiánya fáj, hanem csorbul a jövőbe vetett hit, megkérdőjeleződik egy csomó minden, például az élet értelme. A szülői szerep mint identitás is sérül, különösen, ha nincs több gyerek a családban. Ha nem kapnak segítséget a szülők a közösségtől a trauma feldolgozásához, akkor nagy az esély, hogy poszttraumásstressz-szindróma vagy komoly depresszió alakuljon ki náluk. Furcsán hangozhat, de a közös gyász építheti is a párkapcsolatot, de sokat kell azért dolgoznia mindkét félnek, hogy ez történjen. Akiknek sikerül, egészen más minőségben tudnak kapcsolódni. Olyan élménnyé válhat a gyász, ami örökre közös alapot ad. Sajnos azonban sokszor tapasztaljuk, hogy nem bírja el a kapcsolat a gyermek elvesztését, szétmennek a szülők. A veszteség sok mindent felülírhat: azt, amit gondolok magamról, a világról, a másik emberről, az élet értelméről. Mondják is sokszor a gyászolók: van a betegség előtti és az utáni időszak. Éles a választóvonal. De ha van két szerető ember, akinek közös a gyásza, mert természetesen ez nem csak Nórának a gyásza, hanem a férjéé is, akkor képesek lehetnek ezzel megbirkózni. Ebben a helyzetben mindkettőjüknek gyászol külön-külön is, illetve mint pár is, hiszen a kapcsolatuk egyik megkoronázása volt a gyermekük, akit most elvesztettek. Ezáltal a már korábban említett szülői identitás is változáson megy keresztül, aminek a feldolgozása szintén hatalmas fájdalommal jár