Fájdalom és önvád – megszólalt a pszichológus, ez vár most Sallai Nórára

Sallai Nóra állapota sokat javult a szeptemberben történt tragikus autóbaleset óta, így már hazaengedték, hogy otthon gyógyulhasson tovább. Érzelmileg azonban még nagyon hosszú út vár rá a felépülésig, hiszen kisfia elvesztése szinte feldolgozhatatlan tragédia. Drelyó Ágnes pszichológus most elárulta, mi mindenen mehet keresztül a gyászoló édesanya.

Sallai Nóra színésznőként vált ismertté, de fél évvel ezelőtt tragikus autóbalesetet szenvedett kisfiával Fotó: Peter Zsolnai

Az édesanya a kómából felébredve szembesült azzal, hogy bekövetkezett a lehető legrosszabb és szeretett kisfia a balesetben szenvedett sérüléseinek következtében elhunyt. Így életében a főszerepet a fájdalom és gyász vette át, aminek különböző szakaszai vannak.

– A legtöbb elmélet 5 stádiumot különböztet meg, amelyek közül az első a tagadás. Ez a lélek egyfajta védekező mechanizmusa. Mivel a veszteség hirtelen következik be, még akkor is, ha számítunk rá, ezért a tagadással védjük az idegrendszerünket a túlterhelődéstől. Ezután a következő fázis, ami megjelenhet, az a düh. Ez azt jelenti, hogy az egyén már képes ezt a nagyobb érzelmi energiát levezetni és feldolgozni. Itt már jobban megélhető a veszteséggel járó fájdalom is. Gyakran találkozunk olyannal, hogy valaki nem csak a helyzetre, a világra vagy a balesetre dühös, hanem önmagára is – kezdte Drelyó Ágnes.

Itt, ebben a konkrét esetben is előfordulhat egy nagyon erős önvád, azáltal, hogy Nóra vezette az autót, amiben a kisfia is ült. Így felmerülhetnek benne kérdések, hogy mindent jól csinált-e az adott helyzetben, kellőképpen odafigyelt-e. Ezek pedig nagyon fontosak ahhoz, hogy érzelmileg képes legyen felelősséget vállalni a tetteiért. De ezt persze így nem lehet megállapítani, és kijelenteni

– tette hozzá Sallai Nóra autóbalesetére vonatkozóan.

Sallai Nóra balesetének helyszíne Alsónémediben most is mécsesekkel van tele a színésznő kisfiának emlékére Fotó: Kovács Dávid

Sallai Nóra fájdalommal teli időszak előtt áll

Bár azt mondják, idővel minden könnyebb lesz, a gyász szakaszainak egyike sem egyszerű, de legtöbb szükséges a továbblépéshez.

A harmadik lépcső az alkudozás, ez a tagadás egy kifinomultabb formája, amikor megpróbálunk racionális érveket felhozni arra, hogy miért következett be ez a tragédia. Ezután a negyedik szakasz jön, amely általános szóval élve, a depresszió és a szomorúság időszaka. Ekkor már belátjuk, hogy az előző módszereink nem bizonyultak hatékonynak és nem tudjuk tovább távol tartani magunkat a fájdalomtól. Talán ez az egyik legfontosabb rész, hiszen fokozatosan elkezdjük elfogadni a veszteséget. Így jutunk el a utolsó pontra, az elfogadáshoz

– magyarázta a szakember.