Gömöri András Máté csúcsformában tért vissza

Gömöri András Máté és kedvese, Polyál Lilla színésznő az év elején tették át a székhelyüket Budapestről, Kanadába. Az országváltásnak az volt az oka, hogy Andrást felvették a Torontói Seneca College színész szakára, ami a színészi karrierje szempontjából egy komoly lehetőség, hogy nemzetközi szinten is megmutathassa magát. A színészet mellett pedig ott van a testépítés is, amit szintén nem hanyagolt el András, sőt! Úgy döntött, hogy egy év alatt olyan formába gyúrja magát, hogy a legnagyobb versenyeken is kétségek nélkül elinduljon.

András és Lilla Kanadában kezdtek új életet (Fotó: hot! magazin)

Kitartás

A szerelmespár élete egyik napról a másikra változott meg, mint mondták, valahogy mind a ketten úgy vannak összerakva, hogy ha két lehetőség közül kell választaniuk, ők általában a bizonytalanabb mellett döntenek... Nos, így indultak neki Kanadának és a nagy kalandnak, amit a jelek szerint nagyon élveznek. András a tanulás mellett a sportnak sem fordított hátat, sőt! Ha lehet még nagyobb elánnal vetett bele magát a súlyok emelésébe még akkor is, ha időközben egy komoly baleset hátráltatta az edzésben. Az eredmény nem is maradt el.

– Miután ronggyá törtem a bokám döntést kellett hozzak. Végigcsinálom vagy hagyom, hogy ez az eset definiálja a következő évemet…

Hát KURVÁR@ NEM HAGYOM! Ezek a döntések határozzák meg a jövőmet és tudom mit akarok. Így tavaly szeptember végén, a bokaműtét után belevágtam az újraépítésembe. Még nagyobb célokkal, elvárásokkal és álmokkal. A gyógyulási idő alatt megcsináltam az edzői vizsgát, nyelvvizsgákat, novemberben elkezdtük a tömegelést. A forgatások, színházi premierek, felvételi a kanadai főiskolára és a kontinensváltás folyamatosan próbára tették, hogy mennyire is akarom én ezt végig csinálni… a válasz minden alkalommal az volt egyre hangosabban: VÉGIG CSINÁLOM! Nem számít, mi jön! Minden ki.aszott károgó és ellendrukker csak olaj volt a tűzre szóval köszönöm!" – írta a színész egy Instagram posztjához, ahol fotót is közzétett a testén végbement változásról:

A csúcsra tör

András jelenleg csúcsformában van, nem is késlekedett benevezni egy németországi versenyre, ahol egyből bronzérmet szerzett. A sportoló-színész azt mondja, hogy ez csak a kezdet volt, és innen csakis a csillagos ég lehet számára a határ...