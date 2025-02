Megdöbbentő, mit mondott Peter Srámek a szerelmi életéről

Különleges szerelmes duett hasít a magyar zenei palettán. Nótár Mary és Peter Srámek „Érted születtem” című dala néhány nap alatt átlépte a 400 ezres megtekintést. A dalról és szerelmi életéről beszélgettünk a szlovákiai származású énekessel, Peter Srámekkel.

Peter Srámek szerelmes dallal rukkolt elő, elárulta, foglalt-e a szíve (Fotó: Bánkúti Sándor)

Peter Srámek: „Szeretek új dolgokat tanulni"

– Maryvel hosszú évek óta ismerjük egymást, több fellépésen is találkoztunk már, az elmúlt egy-két évben pedig szoros barátság alakult ki közünk. Nem is igazán tudom felidézni, hogy melyikőnk kezdeményezte ezt a duettet. Nagyjából egy éve én vetettem fel, hogy kéne egy közös dal, de aztán abbamaradt a szervezés. Végül decemberben Mary hirtelen rákérdezett, hogy: na, akkor mikor csináljuk a duettet? – idézte fel Srámek. – Mindkettőnknek nagy a rajongótábora, de tény, hogy kissé más stílust képviselünk. De szeretek új dolgokat tanulni, így örülök, hogy ebben a modern, popposabb számban is kipróbálhattam magam. Ráadásul nagy megtiszteltetés volt Mary mellett énekelni, ámulattal néztem, milyen tehetséges, energikus – tette hozzá az énekes, akinek a szíve jelenleg nem foglalt…

Ki most Peter Srámek barátnője?

– Jelenleg nincs olyan lány az életemben, akinek őszintén mondhatnám, hogy: »Érted születtem« – viccelődött az énekes, utalva a daluk címére, elárulva, jelenleg szingli.

– Eddig mindig spontán jött az életembe a szerelem, így most sem görcsölök rá. Egyedül is szeretek élni, nem okoz gondot például, hogy takarítsak. Persze az mindig jó, amikor anyukám átjön, és ő alaposan kitakarít: utána hetekig érződik az ő keze nyoma a lakáson. A főzéssel sincs gondom, ha unatkoznék, ami mondjuk nem sokszor fordul elő, akkor nagyon jól kikapcsol, ha főzzek valamit. Legutóbb egy jó fasírtot csináltam, de a piskótám sem rossz – nevetett a Sztárban sztár All Stars évadának győztes versenyzője, majd hozzátette, a téli időszakban felcsúszott rá néhány kiló, jövő héttől személyi edzővel dolgozik majd a „beachbodyn”.

Peter Srámek rajongótábora igencsak népes, tisztában van a nemek eloszlásával is (Fotó: Bors)

„A rajongóim 99 százaléka nő. A maradék egy pedig a rákényszerített férj"

Unatkozni tényleg nincs ideje: március 8-án új lemeze jelenik meg.

– Az én rajongóim még vesznek lemezt! – nevetett – Egyébként nem véletlen, hogy nőnapra időzítettük. A rajongóim 99 százaléka nő. A maradék egy pedig a rákényszerített férj – viccelődött, majd szerelmi életével kapcsolatban hozzátette:

Volt már rá példa, hogy a közönségemből került ki a barátnőm. De rájöttem, nem szerencsés a rajongók közül összejönni egy lánnyal, mert ha szakítunk, akkor a szerelem és egy rajongó is elveszik

– viccelődött a tehetséges énekes, aki bízik benne, a Nótár Mary-vel közös szerelmes daluk nem az egyetlen duettjük, és nyáron azt is tervezik, hogy olykor-olykor egymás fellépésén is vendégeskednek majd.