Návai Anikó halála: világsztárok gyászolják a váratlanul elhunyt újságírót

Az egész országot megrázta a február 18-án érkező, lesújtó hír: 76 évesen váratlanul elhunyt Návai Anikó, az a szegedi születésű újságíró, riporter, aki rengeteg hollywoodi világsztárral készített emlékezetes interjút, sőt, a nívós Golden Globe-díjátadóra is többször bejutott, hiszen az egyetlen magyar tagja volt a díjat odaítélő szervezetnek.

Návai Anikó hihetetlen karriert futott be Amerikában (Fotó: hot! magazin)

Návai Anikó nemcsak interjúvolta a világsztárokat, de többekkel igen szoros barátságot alakított ki az évek során. A 2019-ben elhunyt Andy Vajna is közéjük tartozott, Návai ugyanis könyvet is írt a világhírű filmesről. Nem csoda, hogy Andy Vajna özvegye szívszorító sorokkal búcsúzott tőle.

− Drága Anikó! Örökre a szívembe zárlak. A legnagyszerűbb hollywoodi riporter voltál, akinek a világ összes sztárja interjút adott és kedvelte őt, akit soha, de soha nem fogunk elfelejteni, köszönöm a sok kedves közös élményt, a Golden Globes partykat, cannes-i hajózást Andyvel és a hosszú beszélgetéseket. Ahogy szoktad mondani: „love, love, love” Isten nyugosztaljon, Te csodanő

- fogalmazott Timi utalván arra, hogy Návai Anikó valahogy tudta az utat a világsztárok szívéhez.

– Nálam mindenki megáll, ismernek, tudják, hogy biztonságban vannak. Rengeteg interjút készítettem, soha nem lett belőlük baj. És nem utolsósorban tudják, hogy szavazok a Golden Globe-on, nekik pedig jövőre is lesz filmjük. Untam már a megszokott kérdéseket, viszont nagyon érdekelt, miket cipelnek magukkal a csöppnyi retiküljükben. Minden sztár sarkában ott áll a mene­dzsere, gondoltam, ha balhéznak, hát balhézzanak. De tetszett nekik is, hagyták a táskanyitogatást. Sok sztár megmutatta, hogy mit hord magával. Többek közt Blake Lively, Emma Stone, Isabelle Huppert, Riley Keough, Chrissy Teigen és Viola Davis. A nézők is láthatják, de már új helyen, a TV2-n minden pénteken, február 3-tól. Új csatorna, új műsor, aminek a címe: Hello, Hollywood Návai Anikóval

- mesélte 2017-ben a Borsnak a riporternő.

Návai Anikó mikrofonvégre kapta Nicole Kidmant

Návai Anikó munkája irigylésre méltó volt, de nem könnyű. A 2018-as Golden Globe-on a stábok déltől délután ötig rostokoltak a vörös szőnyeg mellett, hogy rövid interjúkat készíthessenek az érkező sztárokkal. Anikó hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol Nicole Kidmannel, aki a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban nyújtott alakításáért akkor megkapta a legjobb színésznő díját. Anikó később a Mokkában mesélt arról, milyen érzés volt együtt ünnepelni Kidmannel.