Krausz Gábor nem csak gyűrűvel, de egy bulival is meglepte Mikes Annát

Krausz Gábor 2023 nyarán ismerte meg Mikes Annát, a légies mozgású profi táncost, akit a TV2 partnerének szánt a Dancing With Thte Stars versenyében. A sztárséf – azóta tudjuk – a felkészülési időszakban többször is megbánta, hogy elvállalta a műsort, mert egyfelől nehezére esik folyamatosan nagy társaságban lenni (nem barátkozó típus, utál smúzolni) és Anna is olyan szigorú volt vele a próbák alatt, hogy többször is arra gondolt, bárcsak ne lenne ott. De aztán mindig volt valami megmagyarázhatatlan húzóerő, ami a táncpróbára vitte... ma már tudjuk mi volt ez: beleszeretett a csinos lányba.

Krausz Gábor a táncpróbák alatt beleszeretett Mikes Annába (Fotó: Mediaworks archív)

Krausz Gábor eljegyezte Mikes Annát

A híres séf már tavaly nyáron elkezdte tervezni, hogy 2025 januárjában elutaznak egy paradicsomi helyre, ahol meg fogja kérni a kedvese kezét. Az életben egyébként is nagyon alapos Krausz végül a Maldív-szigetekre foglalt szállást, és ott, ezen a csodaszép helyen térdelt le Anna elé, hogy megkérje a kezét.

„Hol volt, hol nem volt…. ❤️A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben.” – írta Gábor az Instagram oldalán, ahol először mutatta meg a páros Anna gyönyörű gyűrűjét:

Meglepetésbuli

Az ünneplésnek azonban nem volt vége a Maldívon, mint most kiderült Gábor még Budapestre is szervezett egy meglepetésbulit, Annának. A séf a legszűkebb baráti társaságot invitálta meg, hiszen tisztában volt azzal, hogy a szerelme nagyon szeretné az örömét megosztani azokkal, akik igazán fontosak neki. A váratlan buliról Krausz Gábor az Instagram oldalán számolt be a követőiknek. Egy huszonnégyóráig látható posztban egy csoportképet mutatott, amihez ennyi volt írva: Eljegyzési meglepi party... A képen pedig tisztán látni, hogy a Krausz Gábor Mikes Anna páros úszik a boldogságban.