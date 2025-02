Hegyes Berci máris megkérné Mihályfi Luca kezét? A rajongók segítségét kérte

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Dancing with the Stars 5. évadának egyik legkedveltebb párosa voltak, már csak azért is, mert szinte az első pillanattól izzott közöttük a levegő. Kiesésükkor végül be is vallották, hogy valóban egy párt alkotnak, és boldogabbak, mint valaha. Azóta persze, mint ahogy minden sztárpár esetében, róluk is felröppent a hír, hogy talán szakíthattak, de ezt a napokban cáfolták. Sőt, most nagyon úgy tűnik, hogy a táncos már az eljegyzésre készül.

A Dancing with the Stars Mihályfi Luca számára győzelem helyett szerelmet hozott (Fotó: Bors)

Mihályfi Luca és Hegyes Berci az elmúlt hónapokban szinte ragyognak a boldogságtól, ami nem is csoda, hiszen fiatalok, sikeresek és nagyon szerelmesek. Természetesen a rajongók is odáig vannak értük, és izgatottan várják, hogy újabb részleteket tudhassanak meg a kapcsolatukról. A minap a szerelmesek élőben jelentkeztek be követőikhez, akiknek több kérdésére is válaszoltak. Mint kiderült, Mihályfi Luca Manuel koncertjén lép fel február 15-én, ahova természetesen kedvese is elkíséri, nem is akárhogy.

Én úgy gondolom, hogy a nézőtéren leszek, szerintem az első sorban, mert hát ott lesz a csajom. Ott fog állni a színpadon a csajom, hogyne lennék ott

– mesélte Hegyes Berci a TikTokon hatalmas mosollyal.

Mihályfi Luca Hegyes Berci személyében megtalálta az igazit? (Fotó: Instagram)

Hegyes Berci Mihályfi Luca koncertjén tenné fel a nagy kérdést

De ez még nem minden, hiszen ezután egy igen meglepő kijelentést tett, amire a nézők szinte egy emberként kapták fel a fejüket.

Szerintem egy plakátot is csinálok, hogy „Luca, hozzám jössz?”. Szoktak ilyen plakátokat csinálni neki, van, hogy gyűrűt is adnak

– viccelődött a táncos, amin Luca is teljesen ledöbbent.

− Nem tudom, ki lesz ott a koncerten, de segítsetek majd nekem plakátot csinálni az első sorban. Én ott leszek és potyogni fognak a könnyeim, annyira büszke leszek rá, amikor ott fog állni Manuval a színpadon – tette még hozzá a rajongókhoz címezve.

Persze valójában biztosan nem így hozná kedvese tudtára, hogy mire készül, de mindenesetre a követőik odáig vannak az ötletért.