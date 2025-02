8 érdekes tény, amit nem tudtál Michele Morrone életéről

Napról napra egyre csak nő Michele Morrone rajongótábora. Az olasz macsó pár éve a Netflix 365 nap című erotikus filmdrámájával szerzett magának világraszóló hírnevet, azóta pedig sorra tűnik fel különböző, nagyszabású produkciókban, ráadásul egy ideje már a HELL reklámarcának is mondhatja magát. A színészet mellett rengeteg más porondon helytállt, cikkünkben pedig igyekeztünk összeszedni néhány érdekességet a közkedvelt polihisztorról.

Michele Morrone az elmúlt években óriási rajongótábort épített ki magának (Fotó: KGC-324)

Ezeket biztosan nem tudtad Michele Morrone életéről:

1. Kisvárosból a nagyvilágba

Egy észak-olaszországi községben, Vizzolo Predabissiben, egy katolikus nagycsaládban, három nővére és egy öccse társaságában nőtt fel. Édesapját már nagyon fiatal korában, 12 évesen elvesztette.

2. Elvarázsolta egy gyerekmágus

A színészi pályába már egész korán beleszeretett. Akkor döntötte el, hogy színpadra született, mikor 11 évesen megnézte a Harry Potter és a bölcsek köve című sikerfilmet.

3. Bikiniket árul

Miután leuralta a kifutókat, úgy döntött, a divatszféra más területeit is igyekszik meghódítani. 2020-ban elindította saját ruhamárkáját AurumRoma néven.

A HELL Energy egyik reklámjában Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge is feltűnt mellette (Fotó: YouTube)

4. Színpadra született

Bár legtöbben modellként vagy színészként ismerik, hazájában énekesként is komoly hírnevet szerzett magának. Megannyi slágerrel rendelkezik, ráadásul saját YouTube-csatornája is van, melyre már kétmillióan iratkoztak fel, illetve 420 milliós összmegtekintése van ezen a felületen.

5. Irány Hollywood!

Filmes karrierje most indul be csak igazán. Az utóbbi időben ugyanis több neves, hollywoodi sztárral is forgatott. Fel fog tűnni Anthony Hopkins oldalán a hamarosan megjelenő Maserati-filmben, de napjaink híres bombázójával, Sydney Sweeney-vel is osztozni fog a vásznon a Housemaid című thrillerben.

6. Szupergonosz szeretne lenni

Ugyan igyekezett több zsánerben is kipróbálni magát, az igazán nagy álma az, hogy egyszer egy Marvel-moziban játszhasson, méghozzá nem is szuperhőst kíván megformálni, hanem fő gonosz szerepkörben szeretne feltűnni.

Michele Morrone új filmjei nagy löketet adhatnak a színész karrierjének (Fotó: KGC-356 / Northfoto)

7. A teste egy könyv

A divat, a zene és a mozi világa mellett van még egy szenvedélye. Ez pedig nem más, mint a tetoválások. Jelenleg körülbelül 30 tetoválása van, melyeket azért gyűjt ilyen serényen, mert Morrone úgy tekint testére, akár egy könyvre, melybe élete minden fontos történését fel akarja jegyezni.