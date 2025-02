Ilyen nyereményjáték még nem volt: világsztárral vacsorázhat a szerencsés nyertes

Ez a promóció nemcsak a HELL történetének legnagyobb nyereményjátéka, hanem az egész energiaital-piac egyik legizgalmasabb kampánya. A játék nemzetközi szinten is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen összesen 10 országban indul, így még több fogyasztónknak nyílik lehetősége arra, hogy részt vegyen benne. Célunk, hogy hűséges vásárlóink számára felejthetetlen élményeket és exkluzív nyereményeket kínáljunk, miközben tovább erősítjük pozíciónkat a hazai és a nemzetközi piacokon is. A HELL mindig a maximumra törekszik, és ezt a szellemiséget szeretnénk most megosztani rajongóinkkal is.