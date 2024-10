Michele Morrone, Anthony Hopkins oldalán kapott főszerepet Maserati-testvérek életrajzi filmjében

Ezúttal a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkinsszal játszik együtt a Maserati: The Brothers című életrajzi filmben, amely a híres Maserati testvérek életét és autóipari karrierjét dolgozza fel. Morrone Alfieri Maseratikarakterét kelti életre, aki testvéreivel közösen alapította meg a híres olasz luxusautó márkát 1914-ben.

Michele Morrone Fotó: AFP

A film rendezője Bobby Moresco, aki korábban a Lamborghini: The Man Behind the Legend című filmet is készítette, és ezúttal is egy izgalmas, autóversenyekkel és testvéri küzdelmekkel teli történetet hoz a vászonra. Anthony Hopkins a Maserati testvérek egyik olasz pénzügyi támogatóját alakítja.

A forgatások Olaszországban, Bologna városában zajlanak, amely a Maserati márka bölcsője. Az alkotás nem csupán az autógyártó család felemelkedését mutatja be, hanem azt is, hogy milyen emberi drámák és küzdelmek álltak a sikerük mögött. Morrone és Hopkins szereposztása önmagában is garantálja, hogy a film izgalmas és érzelmekben gazdag lesz.