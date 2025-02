"Ha nem ez az első gondolatod, akkor kérd szakember segítségét!" – áll a bál, Kulcsár Edina ismét mindenkit kiakasztott

Kulcsár Edina ismét kapja az ívet rendesen, hiszen a minap egy eléggé komoly kijelentést tett! Az édesanya az Instagram-oldalán jelentkezett be, ahol többek között elújságolta, hogy új vállalkozásba kezd, na meg az is kiderült, hogy Kulcsár Edina terhes vagy sem. Úgy fest, hogy a szépségkirálynő megáll négy gyermeknél, azonban ha már szóba került a dolog, kifejtette a véleményét a gyerekvállalásról. No, és ez volt az a kijelentés, ami sokaknál kiverte a biztosítékot...

Kulcsár Edina és G.w.M egyelőre nem szeretne több babát Fotó: Bors

Kulcsár Edina és a pszichológiai teszt

G.w.M felesége arról értekezett a követőivel, hogy szerinte nem való mindenkinek gyermek. Főleg azért, mert sok a rosszindulatú szülő, akik szörnyű dolgokat kommentelnek az interneten, miközben a profilképükön ott mosolyog egy aranyos kisfiú vagy kislány. Edina szerint ezeknek az embereknek valószínűleg szintén lehet valami traumájuk, amin dolgozniuk kéne, ahelyett, hogy gyereket vállalnak.

Lehet, hogy egy kicsit bizarr lesz, amit mondok, de én a gyerekvállalást pszichológiai teszthez kötném. Ahogy a forgalomba sem engedünk ki jogosítvány nélkül embereket, úgy a gyerekvállalást is szigorítanám, de nagyon durván

– mondta a minap az Instagram-oldalán élőzve Edina, aki természetesen ki is fejtette jobban a véleményét.

– A mai társadalom azért tart ott, ahol, mert olyan emberek vállalnak gyereket, akiknek nem kéne. Akiknek valószínűleg szintén egy nagyon frusztrált gyerekkoruk volt, és sok bántást kaptak – ezt persze nagyon sajnálom –, de ezen lehet dolgozni. Viszont amikor azt látom, hogy olyan emberek kommentelnek bántó dolgot a másiknak, akiknek a profilképén egy tündéri kisgyerek is van, akkor az számomra mindig egy hatalmas pofon: Úristen, ilyen emberek gyereket vállalnak? – fogalmazott Edina a videóban, aki ezzel a kijelentéssel eléggé megosztó érzéseket váltott ki az emberekből.

Komoly véleménye van a gyerekvállalásról Edinának Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN

Vannak, akik egyetértenek a pszichológiai teszt fontosságával, bár nem azért, amiért Edina, és vannak, akik szerint nem kellett volna erről beszélnie a szépségkirálynőnek.

Edina, ez egy kritika: mielőtt elítélsz bárkit és ilyen megkérdőjelezhető dolgokat mondasz, előtte nézz körül a saját házad táján, ha nem ez az első gondolatod, akkor kérd egy szakember segítségét!

– fogalmazott keményen egy kommentelő a Redditen, aki feltehetően arra gondolt, hogy Kulcsár Edina gyerekei sem pszichológiai teszt után születtek.