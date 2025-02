Hoppá: Kulcsár Edina megmutatta belülről az otthonát, így még nem láthattuk őt

Kulcsár Edina és G.w.M elvileg még csak alig több mint 3 éve vannak együtt, de már elmondhatják magukról, hogy összeházasodtak és két közös gyermekük született – és mivel mindkét sztárnak volt már két csemetéje az előző kapcsolatából, így rendszeresen megesik, hogy akár egyszerre hat kölyökkel kell megosztaniuk az otthonukat.

Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Bánkúti Sándor

Kulcsár Edina most egy egészen különleges poszttal jelentkezett, ugyanis megmutatta belülről az otthonát, miközben azt is felfedte, hogyan szokott rendet tartani gyermekei mellett az ingatlanban – így egyebek között láthatjuk őt, ahogy elpakol, ruhákat hajtogat, hajat most vagy éppenséggel felseper.

Ahol gyerek van, ott mindig történik valami😅, a rendetlenség pedig szinte garantált. A többi dologról nem is beszélve… Így magunkra időt szakítani gyakran lehetetlen küldetésnek tűnik, pedig nagyon fontos, hogy foglalkozzunk magunkkal is

– írta Kulcsár Edina.

Ide kattintva lehet megtekinteni Kulcsár Edina videóját.