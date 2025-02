Megszületett az ítélet a dubajozós ügyben, amibe Kulcsár Edina és Vajna Timi is belekeveredett

14 év után lezárult az elsőfokú bírósági eljárás K. Zoltánnal, a dubajozós kerítési ügy utolsó vádlottjával is. A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája, Dr. Krénusz Éva úgy döntött, hogy K. Zoltán bűnös a kerítés bűntettében, egy vád alól azonban felmentette őt. A férfit végül 2 év szabadságvesztésre ítélte, aminek a végrehajtását 3 évre felfüggesztette, illetve kiszabott egy 200 ezer forintos pénzbüntetést is – az ítélet nem jogerős.

Illusztráció / Fotó: Unsplash.com

A bíró elmondta a rövid szóbeli indoklásában, hogy a tanúk összecsengően nyilatkoztak a korábbi utazásaikról, illetve azt is, hogy a vádlott szerint korrupciós ügyekről és hatósági nyomozásról is volt szó. Arról is szó esett, hogy több olyan ismert személyiség is megjelent a bíróságon, akik érthető módon szégyellték a korábbi tevékenységeiket, ezért azokat mostanra törölték a memóriájukból, és nem akartak a sajtó, nyilvánosság előtt beszélni.

Az ügyészség és a vádlott a védőjével együtt fellebbezést jelentett be, ezért az ügy valószínűleg a Fővárosi Törvényszéken folytatódik tovább.

Korábban Kulcsár Edina is meghallgatásra került az üggyel kapcsolatban, illetve Vajna Tímea neve is megjelent a vallomások között.