"Használjátok ki a maradék időt!" - könnyes szemmel üzennek a rajongók Krausz Gábornak és Mikes Annának

Mint arról korábban beszámoltunk, Krausz Gábor és Mikes Anna csodás, lánykérést is tartalmazó Maldív-szigeteki útjuk után ismét elhagyták az országot, ám ezúttal Hannaróza is csatlakozott hozzájuk. A sztárséf előző kapcsolatából származó kislánya a havas hegytetőket vette célba édesapjával, síelni mentek pár napra, amiről videófelvételek is készültek. Ezt osztotta meg most Gábor, amiből kiderült, Hannaróza igazi tehetségként síelt első "éles bevetésén" azok után, hogy síiskolába is járt itthon, hogy felkészüljön a csúszós lejtőkre.

Fotó: Boldog Ati

A videón azonban nem csak Hannaróza látható, hanem az is, ahogy Gábor és Anna snowboardoznak, és néha esnek-kelnek, amin jót is nevettek. Ez pedig rajongóiknak kifejezetten tetszett.

Drágáim! Nagyon jó csapat vagytok így, együtt, hárman. Nagyon ügyesek vagytok. A gyakorlás teszi a mestert, ez látszik rajtatok is. Aranyosak vagytok, és használjátok ki a maradék időt, szórakozzatok még addig jó sokat együtt!

- írták számukra kommentben.