Horváth Éva horrorsérülése: Rékasi Károly sorsára juthat

Horváth Éva és Rékasi Károly is súlyos motorbalesetet szenvedett, mindketten súlyos sérüléseket szereztek és mindkettejük számára hosszú felépülési időt jósoltak az orvosok... Éva 2024 novemberében Balin esett el motorral, amelynek következményeként nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után nyolcórás műtéten esett át, csavarokkal rögzítették a sérült csontokat, de sajnos ez kevés volt a gyógyuláshoz, pláne, hogy közben egy komoly fertőzést is összeszedett a kinti kórházban. A modell most már itthon van, egy budapesti kórházban ápolják, a teljes felépülés időtartama azonban még mindig bizonytalan. Érdekes tény, hogy a Horváth Éva motorbalesete nem egyedi dráma a hazai sztárvilágban.

Horváth Éva jobb lába talán sosem lesz olyan csinos, mint amilyen a baleset előtt volt / Fotó: Markovics Gábor

Horváth Éva és Rékasi Károly balesetének hasonlóságai

Rékasi Károly 2015 júniusában szenvedett motorbalesetet Budapesten. A baleset során - szabályosan előzött egyébként - súlyos sérüléseket szenvedett, többek között combcsonttörése és koponyasérülése lett. Több műtéten is átesett, ami után egyébként is hosszú rehabilitáció várt rá, a felépülése során azonban számos komplikáció lépett fel: fertőzést kapott, így újabb műtéti beavatkozásokat végeztek el rajta. A teljes felépülése több mint egy évet vett igénybe, és csak fokozatosan tudott visszatérni a színpadra és a mindennapi tevékenységeihez.

Rékasi Károly nagyon hosszú ideig gyógyult / Fotó: Bors

Veszélyes üzem

Mindkét sztárnál a motorbaleset súlyos és bizony maradandó sérüléseket okozott, és Rékasi esetét látva Horváth Éva sajnos arra számíthat, hogy hosszú és kihívásokkal teli felépülési folyamat vár rá. A színész példája azonban lehet pozitív üzenet is, hiszen Rékasi olyan kitartóan küzdött az elemekkel, ahogy csak a legkitartóbbak képesek. Hogy mást ne említsünk, éveken át volt sánta attól, hogy a sérült lába 4 centiméterrel lett rövidebb, mint az egészséges végtagja. Mostanra azonban ezt is korrigálták az orvosok.

Kerestük az ügyben Horváth Évát és Rékasi Károlyt is, hiszen jó lett volna, ha meg tudják osztani egymással és a nagyközönséggel is a tapasztalataikat, de a cikkünk születésének idején a színész nem reagált a megkeresésünkre, Éva pedig azt mondta: nem szeretne nyilatkozni.