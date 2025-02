Hoppá! Mindenkit meglepett bejelentésével a Házasság első látásra sztárja - Videó

Dávid Petra személyi edző és fitness modell is egyben, aki ráadásul életmód tanácsadással is foglalkozik. Azonban a televízió nézői inkább a TV2 sikerműsorából ismerhetik a nevét, a Házasság első látásra című párkereső reality műsorból.

Dávid Petra YouTube-csatornáján új tartalommal jelentkezett, elbeszélgetett Lacival, akit alaposan próbára is tett. HEL Petra ugyanis egy igazán szűk, testhez simuló ruhát választott magának a beszélgetéshez, ami ráadásul pont dekoltázsnál volt kivágva. Meg is jegyezte az egyik hozzászóló: „Petra jól kidobta Lacinak!”

A beszélgetés során több megdöbbentő vallomást is tett a reality nagy kedvence, Laci. Elárulta, miként vágott neki 2023-ban a Házasság első látásra című reality forgatásának. Laci ráadásul megdöbbentő vallomásában elárulta azt is, hogy botoxolt! Ezen még a fekete démon is alaposan meglepődött.

Nézd meg a teljes videót, melyből többek közt az is kiderül, mit akart megmutatni Petra az ágyánál a szingli Lacinak!