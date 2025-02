Leleplező fotók a nagy pillanatról: így térdelt le Gelencsér Timi elé a szerelme. Már a babáról is beszéltek

Gelencsér Timi élete legboldogabb időszakát tölti. Bár tavaly kiskutyája betegsége és halála beárnyékolta örök jókedvét, az idei év azonban sok boldogságot hozott neki, pedig még csak február van! Timi immár menyasszony, az eljegyzésről pedig megható képeket osztott meg most.

Gelencsér Timi lánykérése túlzás nélkül mesébe illő volt (Fotó: Markovics Gábor)

Gelencsér Timi lánykérése tökéletes volt

Az Exatlonban is brillírozó egykori szépségkirálynő 2023 áprilisában rakott ki először közös képet szerelmével, Mátyással. Azóta rohamtempóban halad előre kapcsolatuk: örökbe fogadtak közösen egy kutyust, összeköltöztek majd házat is vásároltak. S ha ez nem lenne elég elköteleződés: jegyesek is lettek. Timi csütörtökön osztott meg egy videómontázst közös nyaralásaikról, a legfrissebb, arubai utazásukon készült képkockákon pedig a Bors kiszúrta: eljegyzési gyűrű csillog Timi ujján. Nem sokkal később már egyértelmű képi bizonyítékát is adta az eljegyzésnek.

Boldogságuk határtalan, örömüket pedig nem is bírják magukban tartani. Timi péntek délelőtt további intim fotókat osztott meg a sorsfordító pillanatról. A lánykérés ennél romantikusabb nem is lehetett volna: homokos tengerparton, flamingókkal körbe véve ereszkedett féltérdre üzletember szerelme, az pedig nem is kérdés, hogy mi volt Timi válasza…

– Szerintem az életben az egyik legnehezebb feladatunk megtalálni a párunkat. Azt a társat, aki őszintén és magadért szeret, aki a barátod és bizalmasod, aki melletted áll bármi történjék, aki mindig meghallgat és mindig figyel. Akivel minden nehézség könnyebben átvészelhető, aki nap mint nap mosolyt csal az arcodra, aki boldoggá tesz és akivel egyszerűen minden jó – áradozott a szerelmes lány a közösségi oldalán.

Gelencsér Tímea a babaprojektről is beszélt

Érzelmes bejegyzését úgy folytatta, végre megtalálta azt, akivel a babaprojektbe is belevágna. Gelencsér Timi párja mellett már a gyerekvállalásra is gondolt!

Akivel el tudod képzelni a jövőt és a közös családot, mert nincs min aggódnod hiszen tudod, hogy bármi történjék, ketten együtt úgyis megoldjátok.

– Akivel az élménygyűjtés a kedvenc időtöltésed, mert amikor majd idősek lesztek, akkor ezek a pillanatok lesznek a régi szép idők. De most a jelenben vagyunk, egy boldog jelenben, ahol a válasz egyértelmű. Igen, naná, hogy megyünk közösen a végtelenbe és tovább. Mr & Mrs to be – áradozott közösségi oldalán Timi, elárulva, már tervezik a közös gyermeket, de először is minél előbb szeretnének férj és feleség lenni…