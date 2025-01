"Új fejezet kezdődik az életünkben" - Gelencsér Timi bejelentette, özönlenek a gratulációk

A 2016-os Miss World Hungary győztese, Gelencsér Tímea az utóbbi években rengeteg műsorban feltűnt, hol riporterként, hol versenyzőként. A Dancing with the Stars első évadát sikeresen megnyerte a táncpartnerével, Hegyes Bertalannal 2020-ban, az emberek azóta is a lenyűgöző produkcióikról beszélnek.

Gelencsér Tímea / Fotó: Markovics Gábor

Hatalmas magánéleti változásról adott hírt Gelencsér Tímea a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy hamarosan házba költözik a szerelmével, de előtte még felújítják az ingatlant, hogy igazi otthonná válhasson – az biztos, hogy életének egyik legizgalmasabb időszaka következik most, és ezzel minden bizonnyal ő is tisztában van.

Egy új fejezet kezdődik az életünkben, hamarosan házba költözünk.🥹🏡❤️ Nagyon-nagyon izgatottan és boldogan várjuk ezt a pillanatot, ami remélem mihamarabb elérkezik! Indulhat a felújítás, hogy a házunkból igazi otthon legyen! 🏚️🏗️🤗 Biztosan sok ilyen jellegű tartalom lesz majd az oldalamon, mert az év első felében ez lesz a prioritásunk.🤩

– írta Gelencsér Timi.

Itt lehet megtekinteni a híresség rengeteg gratulációt kapó posztját, amiben nemcsak a házuk látható, hanem a párja is: