Már az egész falu hozzá jár: barber lesz Gáspár Zsolti

Gáspár Zsolti végre valóra válthatja egy régóta dédelgetett álmát, ugyanis barber lesz! A gazda egy ideje már fontolgatja, hogy belekezdene az új bizniszbe, hiszen egyrészt szeretne több lábon állni, másrészt pedig kifejezetten jó az új szakmájában. Bizony, Zsolti nem a nulláról kezdte a fodrászatot, hiszen a tanyáján rendszeresen nyírja a birkákat, s kiderült, hogy nem csak a jószágokat tudja fazonra igazítani. Menedzserén ugyanis letesztelte hajvágó tudományát, és olyan jól sikerült a dolog, hogy most már az egész falu hozzá jár. Így a gazda úgy döntött, a legjobbaktól fog tanulni Székesfehérváron, hogy hamarosan megnyithassa első barber shopját!

Gáspár Zsolti barber shop tulajdonos lesz! / Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolti Székesfehérváron tanul

A Bors is ott lehetett Székesfehérváron, hogy lássuk, tényleg olyan ügyesen bánik-e az ollóval Zsolti, ahogy mondja. Nos, csalódást nem okozott, hiszen Csuti, de még Aurelio haját is megformázta, akik végül elégedetten álltak fel a fodrász székből.

– Nekem ez nagyon nagy vágyam volt! Már legalább öt éve tervezgettem, hogy belevágok egy új üzletbe, és barber leszek. Beszéltem a menedzseremmel, aki azt mondta nekem, hogyha már birkákat tudok nyírni, akkor hajakat is, és hogy próbáljam meg rajta, hogy megy. Na, olyan jól sikerült elsőre a vágás, hogy otthon meg sem ismerték. Azt édesanyja meg a barátnője is azt mondta neki: Te, Gabika, hát te szebb lettél, mint voltál! Azóta a faluból mindenki hozzám jön, hogy megnyírjam őt – árulta el a Borsnak Zsolti, aki már egy sikeres házasságot is elkönyvelhet a vállalkozásának köszönhetően, hiszen az éjszaka közepén is képes volt felkelni azért, hogy egy vőlegénynek elkészítse a frizuráját a nagy napra. Most pedig "visszaül az iskolapadba", hogy megtanulja a barberkedés csínját-bínját.

Gáspár Zsolti Aurelio haját is rendbe tette / Fotó: Szabolcs László / Bors

Azért jöttem Székesfehérvárra, hogy tanulhassak. Több, mint 150 helyre küldtem faxot, és egyedül ők jeleztek vissza, hogy segítenek megvalósítani az álmomat, és komoly szakmai tapasztalatot tudok szerezni náluk. Megtanulom, hogy a csíkokat hogyan kell csinálni, hogyan kell festeni, vagy éppen dauert készíteni, mint anno 86-ban, mikor bulizni jártunk

– tette hozzá a jótékonykodásról híres gazda, aki ha minden jól megy, hamarosan talán az első barber shopját is megnyithatja!