Zokoghat örömében Bea asszony, anyja nyomdokaiba lép Gáspár Evelin, háziasszony lesz

Amikor egy nő megtudja, hogy kisbabát vár, akkor azonnal elkezdnek kattogni a fogaskerekek a fejében. Számtalan dolgon kezd el töprengeni: vajon minden rendben lesz a gyerekkel? Egészséges lesz? Képes leszek neki mindent megadni? Hogy adjak meg neki mindent, anélkül, hogy elkényeztetett és önállótlan legyen? Vajon mi lesz majd belőle? Mivel fog foglalkozni? Lesz családja? Boldog lesz? Nincs ez másképpen a sztármamikkal sem, akik bár az egész ország szeme láttára nevelik a csemetéiket, azért őket is ugyanolyan anyag aggodalmak nyomasztják, mint mindenki mást. Gáspár Bea mindent megtett annak érdekében, hogy lányai boldog, kiegyensúlyozott emberekké váljanak, most pedig igazán örülhet.

Gáspár Bea imádja a lányait

Mint ismeretes, Gáspár Bea az ország elsőszámú háziasszonya. Gáspár Győző felesége korábban csupán a házsártos hitves szerepkörben tetszelgett, később azonban egy sokkal komolyabb hangot vett fel. Már a valóságshow ideje alatt is ámult az ország azon, hogy milyen fergeteges ételeket tud készíteni, később pedig receptjeit videókban, műsorokban és könyvekben osztotta meg. Most pedig úgy tűnik, Evelin lánya is a nyomdokaiba lép. Gáspár Bea hangsúlyozta korábban, hogy örülne unokáknak, lányai azonban jelenleg még nem állnak készen az anyai örömökre. Evelin azonban fakanalat ragadott, és háziasszonykodásra adta a fejét.

Insta-sztorijában mutatta meg, hogy milyen alapanyagokból tervez isteni édességet összedobni, a végeredmény pedig igazán pazar lett. Még édesanyja is azt mondhatja erre, hogy ez aztán nem kis munka, éppen ezért özönlenek is a gratulációk.