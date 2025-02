Dávid Petra: „Nyugtatózással vádoltak, pedig nászútra is úgy mentem, hogy a stáb tudta: bármikor rosszul lehetek”

Dávid Petra táplálkozási zavarai még korábban kezdődtek (Fotó: Dávid Petra)

Petra ennek ellenére akkori férjétől és a szerkesztőktől is azt a visszajelzést kapta, hogy néha furcsán és lassan beszél, ami biztosan annak a hatása, hogy nyugtatót szed. – Ha nyugtatót szedtem volna, fel sem tudtam volna állni a kanapéról, épp ellenkezőleg történt. Pörgetőt (koffeintablettát) szedtem, hogy talpon maradjak, mert én a forgatások mellett folyamatosan dolgoztam, rohangáltam, rendben tartottam a lakást és edzettem is. Több olyan nap is volt, amikor 3-4 órát aludtam, iszonyatosan ki voltam merülve – tette hozzá.

Dávid Petra: „Tudták, hogy táplálkozási zavarom van”

A fitneszedző bevallotta, hogy sokáig tartotta magában ezeket a gondolatokat, mert iszonyú nehéz erről beszélnie és borzasztóan bántja, hogy ennyi vádaskodás érte.

– Mindenki tudta, hogy táplálkozási zavarom van, a nászútra is úgy mentem, hogy elmondtam, odafigyelek az étkezésre és nem viselem jól, ha éhes vagyok, mert akkor lassulok csak le igazán.

Dávid Petra a műsor után fogadta örökbe Manót (Fotó: Dávid Petra)

Petra elárulta: rosszul jött ki, hogy a bemutatkozó videójában azt mondta, édesanyja is hibás a táplálkozási zavarának kialakulásában. – Azt mondtam, anyukám kezdett el diétáztatni. De én nem emlékeztem arra, hogy ennek az előzménye az volt, hogy az iskolaorvos elküldött dietetikushoz, akinek a javaslata a túlsúlyom miatt a diéta volt. Anyukám nem azt akarta, hogy vékony legyek, csak az orvos tanácsát tartotta be – mondta a csinos hölgy. Petrát ugyan a forgatáson történtek megviselték, ennek ellenére jól érezte ott magát és mostanra is jól van, kiegyensúlyozott, amiben kiskutyája, Manó is a segítségére van.