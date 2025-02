Dávid Petra kitálalt a táplálkozási zavaráról: „Egy ilyen rohamnál 1-2 kiló ételt is megeszem egyszerre”

A bulimia rendkívül megterhelő betegség testileg és lelkileg is (Fotó: Dávid Petra)

„Úgy gondoltam, hogy kordában tudom tartani”

Házasság első látásra Petra úgy véli, a legnagyobb nehézséget a bulimiásoknál nem csak maga az étkezési zavar okozza, hanem ennek a lelki háttere is. – Alapvetően igyekszem mindent túlzottan kontrollálni, a falási rohamoknál pedig nincs fék. Bármi triggerelheti ezt az egészet: egy belső feszültség, nagy stresszhelyzet, érzelmi szükséglet hiánya, vagy az, hogy megbántottak. Nagyon nehéz volt azonosítanom azokat az érzéseket, amik ki tudják váltani és az a baj, hogy nem is gondolkoztam el, hogy mi volt az ok. Ilyenkor életbe lép az, hogy ‘na jó, csak most az egyszer, utoljára’.

Dávid Petra kifejtette, hogy a bulimia nem csak a falási rohamokat és a hánytatást rejti magában, bár erről is kevés szó esik, hanem sok esetben benne van a vízhajtók, hashajtók használata is. A bulimia kezelése egyértelműen orvos feladata, amely Petra esetében is fennállt, nála ez egy diagnosztizált dolog volt.

A Covid alatt mentem orvoshoz, tudtam, hogy baj van, de úgy gondoltam, hogy kordában tudom tartani.

Petrát saját bevallása szerint ezek a tapasztalatok még ma is kísértik és ha nem figyelne oda, könnyen vissza tudna esni, ugyanakkor szeretné mások figyelmét is felhívni arra, hogy segítséggel ki lehet jönni belőle.

A fittneszedző szerint a bulimia egy iszonyatos spirál, amiből nagyon nehéz kikeveredni (Fotó: Dávid Petra)