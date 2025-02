"Kapuzárási pánikban vagyok" - Tinderen keresi a szerelmet a Házasság első látásra szereplője

Kapuzárási pánikban vagyok éppen – kezdi Laci nevetve – el szokták ezt túlozni, de én lassan az ötven felé most épp a Brem 2.0-ra törekszem. Klisé, de az ember minden évben tesz valamilyen fogadalmat, én nem szoktam tenni, de év elején mindig elkap, hogy valami újdonságot szeretnék. Ez lehet munka, vagy bármi más is. Csináltam olyat is például, hogy elmentem a Házasság első látásra című műsorba, ez is egy ilyen januári újításnak az eredménye volt. 2023-ban azt tűztem ki célul, hogy igenember leszek, így a műsorra is igent mondtam.