Zimány Linda teljesen összetört, nem bírta szó nélkül hagyni a szörnyűséget

Napok óta figyeli aggódva a világ, ahogyan az Egyesült Államokban, Los Angelesben hihetetlen pusztítást végez az erdőtűz. A helyzet egyre súlyosbodik és a sztárok is sorra osztják meg a szívszorító képeket porig égett házaikról. Rengetegen üzentek a károsultaknak, köztük Zimány Linda is, aki megható sorokat osztott meg.

Zimány Linda a Los Angelesben élőknek üzent, nagyon megrendítette az ottani helyzet / Fotó: Szabolcs László/hot magazin

Zimány Linda Instagram-oldalán üzent a Los Angeles-i tűz károsultjainak, ugyanis nagyon a szívén viseli az ottaniak sorsát. Az ismert jogásznő 4 éven át élt az amerikai nagyvárosban, így kifejezetten mélyen érinti a kialakult helyzet. Szerencsére Linda barátai biztonságban vannak a lángok elől, amiért nagyon hálás, de még így is szívszorító látnia azt, ami ott történik. Emellett persze azt is hozzátette, hogy mélyen együtt érez a helyszínen lévőkkel és imádkozik azért, hogy mindenki biztonságban átvészelhesse ezt a katasztrófát.

Zimány Linda jelenleg Magyarországon él

Igaz, sokszor látni, hogy a csinos celeb külföldön tartózkodik, ám ezek többnyire rövid utazások, és többek között a munkája miatt is hazánkban él már jó néhány éve. Sőt, Zimány Linda 2024-ben még az iskolapadba is visszaült, ugyanis belekezdett egy egészségügyi szakjogász képzésbe, ami már régóta nagy vágya volt. Ezen képzésen éppen mostanában zajlik az első vizsgaidőszaka, így kifejezetten sűrűek a hétköznapjai most, különösen, hogy mindemellett dolgozik is a szakmájában, és saját vállalkozásokat is vezet, például a tavaly alapított saját ruhamárkáját.