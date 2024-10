Zimány Linda: Kiszúrom, ha valaki nárcisztikus

Azt hihetnénk, hogy Dr. Zimány Lindának gyerekjáték párkapcsolatot találnia, pedig bizony akadnak buktatók.

Megnehezíti az ismerkedést, hogy mindenki azonnal a tettek mezejére akar lépni. Nekem időre van szükségem, hogy belelássak a másik lelkébe, számomra attól lesz valaki vonzó. Fontos, hogy egy férfi eszes legyen és jó humorú, így alakulhat ki valami

– árulta el a modell.

Zimány Linda próbál megfelelő pasit találni (Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló)

Zimány Linda tudja, kiket kell elkerülni

Olyan férfiakba is belefut, akiknek valamilyen megoldandó lelki problémájuk van, csak ezt nem veszik észre vagy nem foglalkoznak vele. Ez pedig szintén piros lámpa számára, hiszen ő tudatosan dolgozik magán.

– Ki merem mondani, hogy tavaly óta rengeteg munkát teszek abba, hogy foglalkozzam magammal. Ennek megvan az a negatív oldala, hogy nagyon hamar kiszúrom, ha valaki nárcisztikus; az kapcsolat szempontjából kizáró ok, olyankor azonnal lezárom az ismerkedést. De azt is észreveszem, ha valakivel összekapcsol valami, szóval jó is van benne – mesélte mosolyogva Linda a hot! magazinnak.

Ehhez azonban elsősorban találkozni kell a férfiakkal, ami szintén nem könnyű a gyönyörű jogásznak.

– Meg kéne erőltetnem magam, hogy többet járjak el, és ne a telefonomat nézegessem, hanem emberekkel ismerkedjek. Be vagyunk zárva a munka és az internet világába, elfelejtünk kifelé nézni. De ha elmegyek a barátaimmal, akkor is nehéz megközelíteni társaságban, az ismertség miatt. Igyekszem erre odafigyelni, észrevenni az embereket, és küldeni feléjük a jeleket – kacsintott Linda.