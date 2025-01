Zámbó Jimmy fia végre megválaszolta a kérdést, amire mindenki kíváncsi

Zámbó Jimmy több mint két évtizeddel a halála után is töretlen népszerűségnek örvend, ehhez pedig hozzájárul első szülött fia, Zámbó Krisztián is, aki maga is énekesi pályára lépve gondozza édesapja örökségét. De mi a helyzet a többi fiúval, Zámbó Szebasztiánnal és Adriánnal?

Zámbó Jimmy középső fia, Szebasztián sokakat érdeklő kérdésre adott egyértelmű választ (Fotó: Facebook)

Zámbó Jimmy fia énekesi karrierről beszélt

– Sokan kérdezték és kérdezik tőlem: Te miért nem énekelsz? A kérdésre nagyon egyszerű a válasz! – osztotta meg közösségi oldalán Zámbó Szebasztián, aki egy vicces képet mellékelt a bejegyzéséhez: – Csak a hangom miatt nem lettem énekes!

Jimmy középső fia azért elismerte: gyermekkorában előfordult, hogy édesapja mellett ő is színpadra lépett, mikrofonnal a kezében.

– Én énekes soha nem voltam, gyerekként is Apuval mint „előadóművész” léptem fel! – tette tisztába a kérdést jókedvűen. Az ismerősei pedig elismerték humorát, és hozzátették, talán nem is baj, hogy így alakult: mint írták, valószínűleg háborítatlanabb lehet az élete így. Ráadásul nemrég bővült családjával Ausztriában telepedett le, ahol civil munkát végez, s korábban a Borsnak nyilatkozva elismerte, nem bánja, hogy mikor bemutatkozik, a legtöbben nem azonosítják Magyarországon híres édesapjával.

Zámbó Krisztián helyettük is gondozza a Király emlékét

A legkisebb Zámbó-fiú, Adrián tavaly Hajdú Péter műsorában beszélt arról, hogy szeretne kitörni édesapja árnyékából. jelenleg a logisztikában és a vendéglátásban dolgozik, de a célja a média világa: a TV2 Akadémiára szeretne beiratkozni vágó szakra, majd ezen a területen elhelyezkedni.

Zámbó Krisztián helyettük is gondozza a Király emlékét, fellépésein saját dalai mellett rendre felcsendülnek az ikonikus Jimmy-slágerek, sőt, az autentikusság kedvéért a Sztárban Sztár All Stars évadában édesapja ruhadarabjait viselte, mikor őt formálta meg a színpadon.