WhisperTon elárulta sikerének a titkát: megdöbbentő, honnan indult

WhisperTon neve sokak számára ismerősen cseng, Strenner Antalról azonban vajmi kevesen mondanák meg, hogy bizony ő kicsoda. A fiatal srác ugyanis nyolc évvel ezelőtt kezdett videókat gyártani, akkor még csak a saját szórakoztatására, míg 2020-ban berobbant a köztudatba.

WhisperTon mára az egyik legismertebb név a hazai influenszerek körében (Fotó: TV2)

WhisperTon szülei mindenben támogatták fiukat

Az egyik leghíresebb hazai influenszer a Tények Plusz kamerái előtt árulta el, hogy gyerekkorában mindig kiközösítették, mert soha egyetlen fiúbandába sem illett bele és mivel mindig önmagát adta, sokan bántották is. A fiatal tehetség ennek ellenére biztos családi háttérrel rendelkezett, édesapja például úgy fogalmazott:

– Neki valahogy az egész élete ilyen: belepottyan mindenbe, ajándéknak éltük meg, hogy megérkezett az életünkbe.

Ton szerint nagyon sokat számít, hogy nyitott és elfogadó közegben nevelkedett.

Az a legjobb a családunkban, hogy ahelyett, hogy ítélkezés helyett megvizsgáljuk a dolgokat. Lehet, hogy én is sokkal extravagánsabb vagyok ebben a családban, de apukámék mindig is szerették volna megérteni az én álláspontomat, amiért én ezért nagyon hálás vagyok, azt hiszem, ez nem mindenkinek adatik meg.

WhisperTon Dancing with the Stars-os szereplését is sikerre vitte

A fiatal influenszernek több mint egymilliós követőbázisa és saját üdítőmárkája van, ezen felül Tóth Katicával az oldalán megnyerték a Dancing with the Stars ötödik évadát is, amely akkora sikert aratott, hogy nem sokkal később országos turnéra indultak, ahol kígyózó sorokban várják fiatalok és idősek egyaránt, hogy együtt vehessenek részt a táncóráján és közös képet készíthessenek vele.

A Dancing egy nagyon komoly önismereti út volt nekem, mert egy kicsit rávilágított arra, hogy elég vagyok úgy, ahogy vagyok és az, hogy ezt a tánc nyelvén tudtam kommunikálni a műsorban, illetve, hogy ezt most személyesen is át tudom adni az embereknek és mosollyal távoznak az órákról, az a legcsodálatosabb dolog és nagyon sokat jelent nekem

– áradozott Ton, majd hozzátette:

– Nem tudom még, merre visz az élet, de az biztos, hogy ez most egy fantasztikus megálló.