Meghívót kaptunk WhisperTon és Tóth Katica turnéjára: elképesztő, amit láttunk!

Már megduplázták az időpontokat, nagyobb termeket béreltek, de még így is sokan lemaradnak a Dancing with the Stars győztes párjának turnéjáról. WhisperTon és Tóth Katica a Borsnak megengedte, hogy belenézzen az egyik budapesti órájukba, és mi éltünk is a lehetőséggel.

WhisperTon és Tóth Katica álmait felülmúlta a hatalmas turné siker (Fotó: Bors)

WhisperTon: Lélekmelengető itt lenni!

Amikor benyitottunk a táncterem ajtaján, mindenfelé kislányok, kisfiúk, kamaszok, apukák és anyukák várakoztak arra, hogy közös fotót készítsenek a Dancing győztes párjával. Whisperton és Tóth Katica órája előtt erre mindig van lehetőség, de utána már csak a tánc van a középpontban. Az egyik legnépszerűbb tiktokker hatalmas mosollyal mutatja a tánclépéseket, és a jelen lévő „táncosok” igyekeznek követni. Jó volt látni, hogy nemcsak fiatalok, de nagymamák is beálltak Tonék mögé, voltak szerelmespárok, voltak apukák, akik a kislányuk miatt táncoltak és voltak szerelmespárok is.

− Egyszerűen elképesztő, ezek az energiák, amik itt vannak, mert azt ki kell emelnem, hogy mindenki annyira sok, csodálatos energiát hoz, hogy egyszerűen nehéz rá szót találni – kezdte a Borsnak WhisperTon.

Mindenki biztatja a másikat, azokat is, akit most látott először. Látom az arcukon, hogy élvezik, mosolyognak és mi ezért csináljuk! Hozzá kell tennem, hogy ma is, mint más állomásokon, a profi táncostól kezdve, azokig, akik eddig sosem táncoltak, mindenki bele tudja a magáét tenni a koreográfiába, jól, komfortosan tudja benne magát érezni.

A Dancing győztes párjának turnéjára anyukák is jöttek lányukkal és ők is táncoltak (Fotó: Bors)

Tóth Katica hozzátette, hogy nem azért csinálták a turnét, mert muszáj volt.

− Nem azért vagyunk itt, mert meg akarjuk mutatni, meg akarunk valakinek felelni, hanem azért, hogy jól érezzük együtt magunkat és az fantasztikus, hogy ez ennyi emberhez el tudott ma is jutni!

És ezt tényleg lehetett látni: mind a Dancing with the Stars győztes párja, és azok is, akik jegyet vettek az órára, mindenki önfeledten táncolt, mindenki elengedte, kint hagyta a problémákat és csak úgy megélték a pillanatot. És akármennyire furcsa még leírni is, de a közös táncnál olyan volt, mintha egytől-egyik mindenki összekapcsolódott volna.